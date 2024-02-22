Медведев озвучил главное условие для переговоров с Украиной

Переговоры с Украиной станут вновь возможны, когда у власти в Киеве окажутся люди, понимающие свою ответственность перед украинским народом. Об этом заявил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в разговоре с представителями российских СМИ.

"Дело не в нём [Владимире Зеленском]. А дело в том, что сами элиты, которые сейчас управляют в Киеве, должны уйти. Кто-то подобру-поздорову, а кто-то принудительно", — объяснил он.

По его словам, на смену нынешним киевским властям должны явиться другие люди, которые будут понимать собственную ответственность за будущее Украины. Только с ними можно будет договариваться о мирном урегулировании непростого военно-политического конфликта, подчеркнул Медведев.