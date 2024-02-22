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22 февраля, 07:27

Медведев озвучил главное условие для переговоров с Украиной

Медведев: Переговоры с Украиной будут возможны после смены киевского режима

Переговоры с Украиной станут вновь возможны, когда у власти в Киеве окажутся люди, понимающие свою ответственность перед украинским народом. Об этом заявил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в разговоре с представителями российских СМИ.

"Дело не в нём [Владимире Зеленском]. А дело в том, что сами элиты, которые сейчас управляют в Киеве, должны уйти. Кто-то подобру-поздорову, а кто-то принудительно", — объяснил он.

По его словам, на смену нынешним киевским властям должны явиться другие люди, которые будут понимать собственную ответственность за будущее Украины. Только с ними можно будет договариваться о мирном урегулировании непростого военно-политического конфликта, подчеркнул Медведев.

Медведев: Россия на СВО защищает территории, которые были в её составе веками
Медведев: Россия на СВО защищает территории, которые были в её составе веками

Ранее Медведев допустил, что цели СВО могут потребовать освобождения Киева. Такой ответ он дал на вопрос о том, потребуется ли для выполнения задач специальной военной операции идти до Киева или даже дальше на запад — до Львова, а также — сохранится ли Украина как самостоятельное и легитимное государство.

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t.me / Дмитрий Медведев

Юрий Лысенко
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