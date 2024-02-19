Медведев: Россия на СВО защищает территории, которые были в её составе веками

Россия в ходе специальной военной операции на Украине (СВО) защищает территории, которые находились в её составе на протяжении многих веков и которые у неё попытались отнять. Такое заявление сделал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Товарищи добровольцы! Сейчас для нашей страны, действительно, особый период. Мы защищаем нашу страну, наших людей, территории, которые являются интегральной частью нашего государства, которые были в составе нашего государства на протяжении веков и которые у нас попытались отнять", — указал Медведев в обращении к выпускникам Российского университета спецназа во время своей поездки в Чечню.