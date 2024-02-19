Медведев назвал Россию самой сильной страной в мире
Медведев: Россия по военной мощи не уступает никому и является самой сильной
Россия по военной мощи не уступает никому и является самой сильной страной. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с командирами чеченских подразделений, которые участвуют в спецоперации.
"Мы потому и живём в большой и сильной стране, стране, которая является постоянным членом Совета Безопасности [Организации Объединённых Наций], которая по военной мощи не уступает ни одной стране мира", — отметил он.
По словам Медведева, в нынешних условиях Россия является самым сильным государством, так как умеет побеждать.
В ходе той же встречи Медведев также выразил уверенность, что РФ в ближайшее время одержит победу в СВО. Он подчеркнул, что сейчас решается судьба страны и перед ней стоят довольно непростые задачи.
Vk / Минобороны России