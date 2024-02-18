Медведев пригрозил Западу ядерным оружием за попытку развалить Россию

Если страны Запада попытаются развалить Россию или вернуть государство к границам 1991 года, Москва применит ядерное оружие, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, последствия от распада державы будут намного хуже, чем от самой затяжной войны.

"Развал России будет иметь куда более страшные последствия, чем результаты обычной, даже самой затяжной войны. Ибо попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут только к одному. К глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства", — высказался Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Российский политик предупредил, что Москва нанесёт удары по Киеву, Берлину, Лондону и Вашингтону. Тем более, по его словам, эти места давно введены в полётные цели ядерной триады РФ.