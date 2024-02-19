Медведев уверен в скорой победе России в СВО
Дмитрий Медведев. Обложка © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что Россия в ближайшее время сможет одержать победу в специальной военной операции.
"Я уверен, она скоро придёт в результате той боевой работы, которую ведёте вы, ведут ваши боевые товарищи, ведёт, по сути, вся наша страна. С нами Бог, победа будет за нами!" — заявил он на встрече с командирами чеченских подразделений во время визита в Чечню.
Также Медведев выразил уверенность, что сейчас решается судьба России и перед страной стоят очень непростые задачи.
А ранее Медведев заявлял, что Украина полностью утратила политическую самостоятельность и служит слепым орудием в руках Коллективного Запада против России.