Медведев уверен в скорой победе России в СВО

"Я уверен, она скоро придёт в результате той боевой работы, которую ведёте вы, ведут ваши боевые товарищи, ведёт, по сути, вся наша страна. С нами Бог, победа будет за нами!" — заявил он на встрече с командирами чеченских подразделений во время визита в Чечню.