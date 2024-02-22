Медведев допустил окончание СВО взятием Киева

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ не исключил, что для достижения целей военной спецоперации придётся дойти до Киева. Так он ответил на вопрос, каковы пределы СВО, должны ли мы дойти до Киева или Львова, а также останется ли вообще какая-то часть Украины в качестве легитимного государства.

"Где остановиться? Не знаю. Нам ещё придётся много и серьёзно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время, может быть, в какую-то другую фазу развития этого конфликта. По двум причинам: Киев — русский город, и оттуда исходит угроза существованию России, потому что он управляется интернациональной бригадой противников России во главе с США", — цитирует Медведева kp.ru.

Он считает нынешние власти в Киеве марионетками без возможностей, совести и страха за будущее своей страны. Все решения за них принимаются за океаном и в штаб-квартире НАТО, уверен зампред СБ. Он подчеркнул, что Россия должна гарантировать своё будущее, что не получится без разгрома "этой националистической, профашистской клики". А на месте Украины, по оценке Медведева, может остаться "Лембергская область с центром в городе Лемберг, если об этом сильно будут хлопотать поляки, или ещё какие-то регионы".