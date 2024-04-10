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10 апреля, 14:06

Швейцария определилась с датами и местом проведения "мирного саммита" по Украине

Швейцария проведёт "мирный саммит" по Украине 20–24 июня в Бюргенштоке

Швейцария официально объявила место и время проведения "мирного саммита" по Украине, на нём будет обсуждаться "формула Зеленского", которую не принимает российская сторона.

"Саммит состоится 20–24 июня в Бюргенштоке", сообщила президент Швейцарии Виола Амерд.

В свою очередь глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, анонсируя форум, заявил, что "ни один мирный процесс невозможен без России", даже если Москва не примет участия в первой мирной конференции по Украине.

Бюргеншток — горноклиматический лесной курорт на высоте 950 метров над уровнем моря, в самом сердце Центральной Швейцарии. Он расположен на холмистом полуострове, на берегу Люцернского озера, или, как его ещё называют, озера Четырёх кантонов, неподалёку от Цюриха, Базеля и Берна.

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Ранее Life.ru писал, что на "саммит мира" пригласили представителей 80–100 стран, в основном это государства Глобального Юга, но, по признанию самого Зеленского, многие страны не хотят присоединяться к мероприятию. В России тоже заявили, что не станут участвовать в саммите, даже если получат на него приглашение. По словам представительницы российского МИД Марии Захаровой, Швейцария утратила нейтральный статус из-за своей проукраинской позиции, постоянного поддерживания антироссийских резолюций и присоединения к санкциям против России. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал украинскую "формулу мира" пустышкой. По его словам, Запад пытается обманом привлечь страны мирового большинства к этой идее.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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