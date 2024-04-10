Швейцария определилась с датами и местом проведения "мирного саммита" по Украине

Швейцария официально объявила место и время проведения "мирного саммита" по Украине, на нём будет обсуждаться "формула Зеленского", которую не принимает российская сторона.

"Саммит состоится 20–24 июня в Бюргенштоке", — сообщила президент Швейцарии Виола Амерд.

В свою очередь глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, анонсируя форум, заявил, что "ни один мирный процесс невозможен без России", даже если Москва не примет участия в первой мирной конференции по Украине.