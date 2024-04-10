Украина пообещала индийскому премьеру Моди одну из ведущих ролей на швейцарском саммите

Как уже рассказывал Life.ru, саммит по Украине, на котором планируется обсудить "формулу мира" Владимира Зеленского, планируют провести 16–17 июня в швейцарском Люцерне. На него пригласили представителей 80–100 стран, в основном это государства Глобального Юга, но, по признанию самого Зеленского, многие страны не хотят присоединяться к мероприятию. В России тоже заявили, что не станут участвовать в саммите, даже если получат на него приглашение. По словам представительницы российского МИД Марии Захаровой, Швейцария утратила нейтральный статус из-за своей проукраинской позиции, постоянного поддерживания антироссийских резолюций и присоединения к санкциям против России. А министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал украинскую "формулу мира" пустышкой. По его словам, Запад пытается обманом привлечь страны мирового большинства к этой идее.