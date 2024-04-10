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10 апреля, 08:56

Украина пообещала индийскому премьеру Моди одну из ведущих ролей на швейцарском саммите

Кулеба: Зеленский пригласил индийского премьера Моди на саммит в Швейцарии

Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на саммит по Украине, который планируется провести в Швейцарии, пообещав ему "одну из ведущих ролей". Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью индийскому телеканалу Times Now.

"Зеленский передал премьер-министру Моди приглашение посетить саммит, чтобы сыграть в его работе одну из ведущих ролей", — подчеркнул украинский министр.

Зеленский признал, что многие страны не хотят ехать на саммит по Украине
Зеленский признал, что многие страны не хотят ехать на саммит по Украине

Как уже рассказывал Life.ru, саммит по Украине, на котором планируется обсудить "формулу мира" Владимира Зеленского, планируют провести 16–17 июня в швейцарском Люцерне. На него пригласили представителей 80–100 стран, в основном это государства Глобального Юга, но, по признанию самого Зеленского, многие страны не хотят присоединяться к мероприятию. В России тоже заявили, что не станут участвовать в саммите, даже если получат на него приглашение. По словам представительницы российского МИД Марии Захаровой, Швейцария утратила нейтральный статус из-за своей проукраинской позиции, постоянного поддерживания антироссийских резолюций и присоединения к санкциям против России. А министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал украинскую "формулу мира" пустышкой. По его словам, Запад пытается обманом привлечь страны мирового большинства к этой идее.

Обложка ©

Getty Images / P van Katwijk, © ТАСС / AP / Evelyn Hockstein

Марина Калегина
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