Украина пообещала индийскому премьеру Моди одну из ведущих ролей на швейцарском саммите
Кулеба: Зеленский пригласил индийского премьера Моди на саммит в Швейцарии
Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на саммит по Украине, который планируется провести в Швейцарии, пообещав ему "одну из ведущих ролей". Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью индийскому телеканалу Times Now.
"Зеленский передал премьер-министру Моди приглашение посетить саммит, чтобы сыграть в его работе одну из ведущих ролей", — подчеркнул украинский министр.
Как уже рассказывал Life.ru, саммит по Украине, на котором планируется обсудить "формулу мира" Владимира Зеленского, планируют провести 16–17 июня в швейцарском Люцерне. На него пригласили представителей 80–100 стран, в основном это государства Глобального Юга, но, по признанию самого Зеленского, многие страны не хотят присоединяться к мероприятию. В России тоже заявили, что не станут участвовать в саммите, даже если получат на него приглашение. По словам представительницы российского МИД Марии Захаровой, Швейцария утратила нейтральный статус из-за своей проукраинской позиции, постоянного поддерживания антироссийских резолюций и присоединения к санкциям против России. А министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал украинскую "формулу мира" пустышкой. По его словам, Запад пытается обманом привлечь страны мирового большинства к этой идее.
Getty Images / P van Katwijk, © ТАСС / AP / Evelyn Hockstein