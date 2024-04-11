Путин сравнил швейцарский саммит по Украине с паноптикумом

Президент России назвал "паноптикумом" грядущую конференцию по обсуждению "формулы мира" Владимира Зеленского в Швейцарии, куда не пригласили РФ. Он заявил об этом во время разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко. Видео © Life.ru

"Теперь, как вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии, нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего. И в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум какой-то", — считает российский лидер.

Глава государства добавил, что, по заявлениям западных лидеров, РФ отказывается от переговоров, однако российское руководство даже не получало приглашения на это мероприятие.

"Нас не приглашали. И говорят, что мы отказываемся. Было бы смешно, если бы не было так грустно", — подчеркнул президент России.