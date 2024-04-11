В МИД Швейцарии сочли необходимым участие России в мирном процессе по Украине

Эффективность "мирного саммита" по урегулированию украинского кризиса будет сомнительной, если Россия не примет в нём участия. Такого мнения придерживается Министерство иностранных дел Швейцарии.

По словам пресс-секретаря ведомства Пьер-Алена Эльчингера, Берн хотел бы обсудить все возможные точки зрения и все существующие мирные инициативы. Для этого на встрече должны быть представители всех стран – участниц конфликта.

"Конференция должна заложить основу для мирного процесса. Россия неоднократно заявляла, в том числе публично, что не заинтересована в участии в этой первой встрече. Для Швейцарии очевидно, что прочный мир потребует участия России", — поделился дипломат с РИА "Новости".