Регион

Уведомления отключены

11 апреля, 02:43

В МИД Швейцарии сочли необходимым участие России в мирном процессе по Украине

Эффективность "мирного саммита" по урегулированию украинского кризиса будет сомнительной, если Россия не примет в нём участия. Такого мнения придерживается Министерство иностранных дел Швейцарии.

По словам пресс-секретаря ведомства Пьер-Алена Эльчингера, Берн хотел бы обсудить все возможные точки зрения и все существующие мирные инициативы. Для этого на встрече должны быть представители всех стран – участниц конфликта.

"Конференция должна заложить основу для мирного процесса. Россия неоднократно заявляла, в том числе публично, что не заинтересована в участии в этой первой встрече. Для Швейцарии очевидно, что прочный мир потребует участия России", — поделился дипломат с РИА "Новости".

"Без России мира не будет": Канцлер Австрии раскрыл Западу глаза
"Без России мира не будет": Канцлер Австрии раскрыл Западу глаза

"Мирный саммит" по Украине пройдёт в швейцарском Бюргенштоке с 20 по 24 июня. Россия не получила приглашение на встречу, но даже при его наличии не стала бы посещать мероприятие, сообщали в посольстве.

Обложка ©

X / Swiss MFA

Илья Пушкарев
  • Новости
  • швейцария
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров