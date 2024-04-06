"Без России мира не будет": Канцлер Австрии раскрыл Западу глаза
Канцлер Австрии Нехаммер исключил урегулирование ситуации на Украине без России
Мирное урегулирование украинского конфликта невозможно без возобновления контактов Москвы и Киева. Соответствующий вывод в интервью французской газете Le Figaro сделал канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Политик признал, что сложившаяся в Незалежной ситуация трудноразрешима. Однако без диалога двух государств о деэскалации можно забыть, считает глава кабмина. Рано или поздно время для переговоров придёт, добавил он.
"Без Российской Федерации не будет мира", — заявил Нехаммер.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно повторял, что Москва готова к переговорам по Украине. При этом РФ не намерена достигать мира по формуле Владимира Зеленского. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее допустил диалог лишь с новыми властями Незалежной, однако Европа против капитуляции киевского режима.
Flickr / Volkspartei Burgenland