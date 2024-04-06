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6 апреля, 00:02

"Без России мира не будет": Канцлер Австрии раскрыл Западу глаза

Канцлер Австрии Нехаммер исключил урегулирование ситуации на Украине без России

Мирное урегулирование украинского конфликта невозможно без возобновления контактов Москвы и Киева. Соответствующий вывод в интервью французской газете Le Figaro сделал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Политик признал, что сложившаяся в Незалежной ситуация трудноразрешима. Однако без диалога двух государств о деэскалации можно забыть, считает глава кабмина. Рано или поздно время для переговоров придёт, добавил он.

"Без Российской Федерации не будет мира", — заявил Нехаммер.

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Российский лидер Владимир Путин неоднократно повторял, что Москва готова к переговорам по Украине. При этом РФ не намерена достигать мира по формуле Владимира Зеленского. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее допустил диалог лишь с новыми властями Незалежной, однако Европа против капитуляции киевского режима.

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Flickr / Volkspartei Burgenland

Илья Пушкарев
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