Лавров заявил, что Россия готова к переговорам, но не по "формуле Зеленского"
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время беседы со спецпредставителем правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэем отметил готовность и открытость российской стороны к проведению мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, однако отказался принимать участие в мероприятиях по продвижению "формулы" Владимира Зеленского.
"Министр подтвердил открытость российской стороны к переговорному решению, подчеркнув неприемлемость для России участия в любых мероприятиях по продвижению "формулы Зеленского" независимо от её внешней обёртки", — говорится в сообщении МИД РФ.
Ранее президент Владимир Путин вновь отметил готовность России к переговорам по Украине. Однако он добавил, что это должна быть серьёзная встреча с учётом нынешних реалий, а не соглашение на перерыв для перевооружения Киева. Прежде всего, по его словам, РФ собирается исходить из интересов своей безопасности. Кроме того, его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова принять переговоры по Украине с участием Москвы. Папа римский тоже заявил о том, что проигрывающей в конфликте стороне пора поднимать белый флаг, чтобы сохранить жизнь людям.
ТАСС / Щербак Александр