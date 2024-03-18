Лавров заявил, что Россия готова к переговорам, но не по "формуле Зеленского"

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время беседы со спецпредставителем правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэем отметил готовность и открытость российской стороны к проведению мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, однако отказался принимать участие в мероприятиях по продвижению "формулы" Владимира Зеленского.