Эрдоган вновь заявил о готовности провести мирные переговоры России и Украины

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вновь сообщил о готовности Анкары принять и провести мирный саммит по Украине с участием России. Заявление он озвучил после переговоров с Владимиром Зеленским в Стамбуле.

"К сожалению, наша дипломатическая инициатива, предпринятая в 2022 году в Стамбуле, не принесла результатов. Война между Украиной и Россией должна закончиться путём переговоров. Мы готовы провести мирный саммит, в котором будет участвовать и Россия", — подчеркнул Эрдоган.

Эрдоган и ранее заявлял о готовности предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной. Он выступил за дипломатию и диалог, которые позволят добиться прочного мира. При этом глава государства Владимир Путин неоднократно сообщал, что Россия готова к завершению конфликта на территории Украины мирным путём, однако Киев такую готовность не показывает. Более того, там на законодательном уровне ввели запрет на переговоры с РФ.