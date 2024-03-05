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5 марта, 12:12

Раскрыт хитрый ход Зеленского для снятия запрета на переговоры с Россией

Foreign Affairs: Зеленский мог бы смягчить указ о запрете переговоров с Россией

Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Zuma

Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Zuma

Конфликт на Украине длится уже немало времени, и пора создавать почву для проведения мирных переговоров, предпосылки для этого процесса должны создаваться уже сейчас, сообщают эксперты по международным отношениям Сэмюэл Чарап и Джереми Шапиро в статье для Foreign Affairs. По их мнению, Киев со своей стороны мог бы внести коррективы в указ Владимира Зеленского о запрете переговоров с руководством России.

"Киев мог бы уточнить, что указ распространяется только на президента России, а не на других представителей российского правительства", — предполагают Чарап и Шапиро.

По мнению экспертов, время для начала переговорного процесса ещё не пришло. Тем не менее стороны конфликта, в том числе коллективный Запад, могут начать подавать сигналы для коллег о готовности к началу мирного урегулирования ситуации. Основной целью таких действий специалисты называют демонстрацию своего личного желания начать диалог и предоставление противоположной стороне места для ответного взаимного манёвра.

Простым, но важным сигналом о готовности к переговорам может стать смена риторики официальных лиц Запада. К примеру, готовность снятия санкций с России после установления мира. Не будет лишним и назначить специальных представителей по конфликтной дипломатии от США и ЕС, считают эксперты.

"Несмотря на то что эти чиновники потратят месяцы на обсуждения с союзниками и Киевом, прежде чем переговоры с Москвой будут даже рассмотрены, эти назначения будут сигнализировать России, что Соединённые Штаты и Европа готовы участвовать в возможных переговорах", — говорится в статье.

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Ранее Владимир Путин рассказал о готовности России провести мирные переговоры, если этого захотят западные лидеры. В свою очередь президент Турции Эрдоган заявил о желании его страны вновь предоставить площадку для диалога между РФ и Украиной. В Конгрессе США также прозвучали призывы начать переговорный процесс между сторонами конфликта.

Владимир Озеров
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