Раскрыт хитрый ход Зеленского для снятия запрета на переговоры с Россией

Конфликт на Украине длится уже немало времени, и пора создавать почву для проведения мирных переговоров, предпосылки для этого процесса должны создаваться уже сейчас, сообщают эксперты по международным отношениям Сэмюэл Чарап и Джереми Шапиро в статье для Foreign Affairs. По их мнению, Киев со своей стороны мог бы внести коррективы в указ Владимира Зеленского о запрете переговоров с руководством России.

"Киев мог бы уточнить, что указ распространяется только на президента России, а не на других представителей российского правительства", — предполагают Чарап и Шапиро.

По мнению экспертов, время для начала переговорного процесса ещё не пришло. Тем не менее стороны конфликта, в том числе коллективный Запад, могут начать подавать сигналы для коллег о готовности к началу мирного урегулирования ситуации. Основной целью таких действий специалисты называют демонстрацию своего личного желания начать диалог и предоставление противоположной стороне места для ответного взаимного манёвра.

Простым, но важным сигналом о готовности к переговорам может стать смена риторики официальных лиц Запада. К примеру, готовность снятия санкций с России после установления мира. Не будет лишним и назначить специальных представителей по конфликтной дипломатии от США и ЕС, считают эксперты.