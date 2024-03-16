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16 марта, 11:15

Лавров подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма и Севастополя закрыт навсегда

Вопрос принадлежности Крыма и Севастополя закрыт навсегда, полуостров является неотъемлемой частью РФ. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров в обращении по случаю десятой годовщины воссоединения регионов со страной.

По словам главы МИД РФ, у Крыма достаточно чёткие перспективы развития, а местные жители могут смотреть в будущее с оптимизмом, ведь Россия решила множество проблем, которые достались от киевского режима.

"16 марта 2014 года на референдуме жители Крыма самостоятельно, осознанно определили будущее. Поздравляю всех жителей полуострова с десятилетием исторического воссоединения с Россией. Желаю доброго здоровья, благополучия, процветания и всего наилучшего", — добавил Лавров.

МИД РФ: Спустя 10 лет после референдума Крым кардинально преобразился
МИД РФ: Спустя 10 лет после референдума Крым кардинально преобразился

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, который провели после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией выступило 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя. 18 марта был подписан Договор о принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе России новых субъектов. Запад отказался признавать итоги голосования, но точку в споре поставил президент РФ Владимир Путин, указав, что вопрос Крыма закрыт окончательно.

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VK / МИД России

Никита Осипов
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