Вопрос принадлежности Крыма и Севастополя закрыт навсегда, полуостров является неотъемлемой частью РФ. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров в обращении по случаю десятой годовщины воссоединения регионов со страной.

По словам главы МИД РФ, у Крыма достаточно чёткие перспективы развития, а местные жители могут смотреть в будущее с оптимизмом, ведь Россия решила множество проблем, которые достались от киевского режима.

"16 марта 2014 года на референдуме жители Крыма самостоятельно, осознанно определили будущее. Поздравляю всех жителей полуострова с десятилетием исторического воссоединения с Россией. Желаю доброго здоровья, благополучия, процветания и всего наилучшего", — добавил Лавров.