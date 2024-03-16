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16 марта, 10:23

МИД РФ: Спустя 10 лет после референдума Крым кардинально преобразился

После воссоединения Крыма с Россией полуостров стал одним из самых динамично развивающихся регионов страны. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по случаю десятилетия общекрымского референдума.

"Ровно десять лет назад состоялся общекрымский референдум. 16 марта 2014 года жители полуострова в ходе всеобщего голосования сделали свой выбор — навсегда быть с Россией. С тех пор Крым кардинально преобразился, став одним из самых динамично развивающихся регионов страны и всего континента", — отметили в дипведомстве.

Там также подчеркнули, что произошедшие значительные перемены, стабильное социально-экономическое развитие и прочный мир на многонациональном полуострове подтверждают правильность решения крымчан воссоединиться с Россией.

Кроме того, в заявлении отмечается, что за голосованием в Крыму наблюдали 135 международных наблюдателей из 23 стран, а также 1240 представителей местных организаций. В МИД подчеркнули, что тогда референдум прошёл без нарушений, в соответствии с международными стандартами и демократическими принципами.

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А ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте Георгий Мурадов заявил, что некоторые западные политики сожалеют о том, что не признали Крым частью России после проведения в 2014 году референдума. Он также отметил, что за последние десять лет, которые полуостров находится в составе России, эти земли посетило свыше 800 делегаций из разных стран мира.

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ТАСС / Пресс-служба Администрации Ялты

Александра Мышляева
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