МИД РФ: Спустя 10 лет после референдума Крым кардинально преобразился
После воссоединения Крыма с Россией полуостров стал одним из самых динамично развивающихся регионов страны. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по случаю десятилетия общекрымского референдума.
"Ровно десять лет назад состоялся общекрымский референдум. 16 марта 2014 года жители полуострова в ходе всеобщего голосования сделали свой выбор — навсегда быть с Россией. С тех пор Крым кардинально преобразился, став одним из самых динамично развивающихся регионов страны и всего континента", — отметили в дипведомстве.
Там также подчеркнули, что произошедшие значительные перемены, стабильное социально-экономическое развитие и прочный мир на многонациональном полуострове подтверждают правильность решения крымчан воссоединиться с Россией.
Кроме того, в заявлении отмечается, что за голосованием в Крыму наблюдали 135 международных наблюдателей из 23 стран, а также 1240 представителей местных организаций. В МИД подчеркнули, что тогда референдум прошёл без нарушений, в соответствии с международными стандартами и демократическими принципами.
А ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте Георгий Мурадов заявил, что некоторые западные политики сожалеют о том, что не признали Крым частью России после проведения в 2014 году референдума. Он также отметил, что за последние десять лет, которые полуостров находится в составе России, эти земли посетило свыше 800 делегаций из разных стран мира.
ТАСС / Пресс-служба Администрации Ялты