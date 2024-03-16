МИД РФ: Спустя 10 лет после референдума Крым кардинально преобразился

После воссоединения Крыма с Россией полуостров стал одним из самых динамично развивающихся регионов страны. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по случаю десятилетия общекрымского референдума.

"Ровно десять лет назад состоялся общекрымский референдум. 16 марта 2014 года жители полуострова в ходе всеобщего голосования сделали свой выбор — навсегда быть с Россией. С тех пор Крым кардинально преобразился, став одним из самых динамично развивающихся регионов страны и всего континента", — отметили в дипведомстве.

Там также подчеркнули, что произошедшие значительные перемены, стабильное социально-экономическое развитие и прочный мир на многонациональном полуострове подтверждают правильность решения крымчан воссоединиться с Россией.

Кроме того, в заявлении отмечается, что за голосованием в Крыму наблюдали 135 международных наблюдателей из 23 стран, а также 1240 представителей местных организаций. В МИД подчеркнули, что тогда референдум прошёл без нарушений, в соответствии с международными стандартами и демократическими принципами.