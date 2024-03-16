В Крыму рассказали о сожалениях не признавшего результаты референдума Запада

Некоторые западные политики сожалеют о том, что не признали Крым частью России после проведения в 2014 году референдума. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал постоянный представитель Республики Крым при президенте, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

По словам крымского политического деятеля, де-факто даже западные государства признают Крым российской территорией. Он отметил, что Москва неоднократно подчёркивала, что непризнание статуса полуострова приведёт к различным негативным последствиям.

"Так это и случилось. И сегодня многие западные политики уже с сожалением признают, что надо было признать итоги крымского референдума и не доводить дело до эскалации", — заявил собеседник информагентства.

Вице-премьер крымского кабинета министров сообщил, что даже на Западе уже по факту никто не сомневается в том, что Крым является российской территорией. Он также заявил, что за последние десять лет, которые полуостров находится в составе России, эти земли посетило свыше 800 делегаций из разных стран мира. В то же время российский политик уверен, что с юридической точки зрения предстоит ещё длительная работа на федеральном уровне по поводу признания западными странами Крыма частью РФ.

"При этом надо отдавать себе отчёт, что "закусивший удила" Запад будет поощрять нанесение ударов по Крыму, пока не поймёт, что доктрина ядерного сдерживания будет поставлена Россией в практическую плоскость", — заключил Мурадов.