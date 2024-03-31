"Одесса тоже падёт": Маск предрёк Украине потерю других регионов из-за одного неверного шага

Если власти Киева не решатся на мирное урегулирование конфликта, то могут потерять Одессу и выход к Чёрному морю. Такой прогноз сделал американский миллиардер и предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети X.

"Если война продлится достаточно долго, Одесса тоже падёт. Остаётся под вопросом, лишится Украина всего доступа к Чёрному морю или нет. Я бы посоветовал урегулировать ситуацию путём переговоров до того, как это случится", — написал он, комментируя слова другого американского бизнесмена — Билла Экмана.