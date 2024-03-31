"Одесса тоже падёт": Маск предрёк Украине потерю других регионов из-за одного неверного шага
Маск: Из-за отказа от переговоров Киев потеряет Одессу и выход к Чёрному морю
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Если власти Киева не решатся на мирное урегулирование конфликта, то могут потерять Одессу и выход к Чёрному морю. Такой прогноз сделал американский миллиардер и предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети X.
"Если война продлится достаточно долго, Одесса тоже падёт. Остаётся под вопросом, лишится Украина всего доступа к Чёрному морю или нет. Я бы посоветовал урегулировать ситуацию путём переговоров до того, как это случится", — написал он, комментируя слова другого американского бизнесмена — Билла Экмана.
По мнению гендиректора SpaceX и Tesla, нападение на "более крупную армию с глубокоэшелонированной обороной, минными полями и более сильной артиллерией" стало бы для Украины настоящей трагедией, с учётом того, что ВСУ не обладают превосходством ни в воздухе, ни в бронетехнике.
К слову, это уже не первое подобное заявление известного бизнесмена. Ранее Илон Маск уже предупреждал, чем для Киева может обернуться отказ от урегулирования конфликта с российской стороной. Между тем накануне Владимир Зеленский заявил о готовности Украины начать мирные переговоры без выхода на границы 1991 года. Он предложил зафиксировать их по состоянию на момент начала СВО, чем наткнулся на критику и призывы капитулировать.