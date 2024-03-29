Песков разъяснил позицию России по мирному саммиту в Швейцарии по "правилам Украины"

Россия не собирается принимать в учёт какие-либо "правила", навязанные ей для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что переговоры должны пройти в Швейцарии в соответствии с так называемой "формулой мира".

"Для нас неприемлемы какие-то правила, которым мы должны следовать, которые будут кем-то ещё выработаны", — заявил Песков и напомнил, что высказывание украинского министра абсолютно противоречит запрету вести переговоры с Россией, установленному Владимиром Зеленским.

Представитель Кремля добавил, что будет лучше, если слова Кулебы прокомментируют в Министерстве иностранных дел России.