Песков разъяснил позицию России по мирному саммиту в Швейцарии по "правилам Украины"
Песков после слов Кулебы исключил переговоры по Украине по навязанным "правилам"
Россия не собирается принимать в учёт какие-либо "правила", навязанные ей для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что переговоры должны пройти в Швейцарии в соответствии с так называемой "формулой мира".
"Для нас неприемлемы какие-то правила, которым мы должны следовать, которые будут кем-то ещё выработаны", — заявил Песков и напомнил, что высказывание украинского министра абсолютно противоречит запрету вести переговоры с Россией, установленному Владимиром Зеленским.
Представитель Кремля добавил, что будет лучше, если слова Кулебы прокомментируют в Министерстве иностранных дел России.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией могут пройти на втором саммите в Швейцарии в рамках обсуждения "формулы мира". По его словам, этот список составлен в виде "меню", из которого участники первого саммита могут выбрать определённые пункты, над которыми хотели бы вести работу. Дипломат считает, что участники могли бы создать группы, в которых политики данных государств смогут согласовать план дальнейших действий.
ТАСС / Карпухин Сергей