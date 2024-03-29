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29 марта, 10:12

Песков разъяснил позицию России по мирному саммиту в Швейцарии по "правилам Украины"

Песков после слов Кулебы исключил переговоры по Украине по навязанным "правилам"

Россия не собирается принимать в учёт какие-либо "правила", навязанные ей для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что переговоры должны пройти в Швейцарии в соответствии с так называемой "формулой мира".

"Для нас неприемлемы какие-то правила, которым мы должны следовать, которые будут кем-то ещё выработаны", заявил Песков и напомнил, что высказывание украинского министра абсолютно противоречит запрету вести переговоры с Россией, установленному Владимиром Зеленским.

Представитель Кремля добавил, что будет лучше, если слова Кулебы прокомментируют в Министерстве иностранных дел России.

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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией могут пройти на втором саммите в Швейцарии в рамках обсуждения "формулы мира". По его словам, этот список составлен в виде "меню", из которого участники первого саммита могут выбрать определённые пункты, над которыми хотели бы вести работу. Дипломат считает, что участники могли бы создать группы, в которых политики данных государств смогут согласовать план дальнейших действий.

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ТАСС / Карпухин Сергей

Владимир Озеров
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