В Киеве раскрыли, когда Украина сможет обсудить "формулу мира" с Россией
Кулеба: Обсуждения формулы мира с РФ могут пройти на втором саммите в Швейцарии
Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба рассказал, когда могут начаться переговоры с Россией. Как заявил глава МИД Украины в интервью индийскому телеканалу NDTV, подобное может произойти уже в рамках второго саммита в Швейцарии.
Высокопоставленный чиновник во время своего визита в Индию заявил, что Киев сформировал "формулу мира" в виде "меню". Из него участники первого саммита могут выбрать определённые пункты, которыми хотели бы заняться. Украинский министр также предположил, что они могли бы создать группы, в которых политики данных государств смогут согласовать план дальнейших действий.
"Затем между вторым и третьим саммитом может проходить общение с Россией согласно правилам, одобренным участниками", — заявил Кулеба.
Напомним, в интервью Дмитрию Киселёву президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам по Украине. В то же время глава государства подчеркнул, что они должны быть основаны на реалиях.
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