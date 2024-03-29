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28 марта, 22:54

В Киеве раскрыли, когда Украина сможет обсудить "формулу мира" с Россией

Кулеба: Обсуждения формулы мира с РФ могут пройти на втором саммите в Швейцарии

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба рассказал, когда могут начаться переговоры с Россией. Как заявил глава МИД Украины в интервью индийскому телеканалу NDTV, подобное может произойти уже в рамках второго саммита в Швейцарии.

Высокопоставленный чиновник во время своего визита в Индию заявил, что Киев сформировал "формулу мира" в виде "меню". Из него участники первого саммита могут выбрать определённые пункты, которыми хотели бы заняться. Украинский министр также предположил, что они могли бы создать группы, в которых политики данных государств смогут согласовать план дальнейших действий.

"Затем между вторым и третьим саммитом может проходить общение с Россией согласно правилам, одобренным участниками", — заявил Кулеба.

Назван срок изменений в позиции Киева насчёт переговоров с Россией
Назван срок изменений в позиции Киева насчёт переговоров с Россией

Напомним, в интервью Дмитрию Киселёву президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам по Украине. В то же время глава государства подчеркнул, что они должны быть основаны на реалиях.

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Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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