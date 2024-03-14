Назван срок изменений в позиции Киева насчёт переговоров с Россией
Эксперт Подберёзкин счёл переговоры с Украиной вопросом ближайшего будущего
Ситуация на фронте для Украины складывается не лучшим образом, и Запад хотел бы заморозить конфликт. Слова президента России Владимира Путина о том, что Россия готова к переговорам, но они должны быть основаны на реальности, прокомментировал в эфире радио "Комсомольская правда" директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин.
"Путин говорит, что, если вы хотите реальных переговоров, не надейтесь на то, что мы не видим ваши стремления сделать Минск-3 или оттянуть [конфликт] на какое-то время, когда вы сможете перевести часть промышленности на военные рельсы и обеспечить Украину дополнительными боеприпасами, техникой и людьми", — заявил эксперт.
По его словам, позиция киевского режима относительно переговоров изменится буквально через несколько месяцев — к саммиту НАТО в июле. ВСУ "посыпятся", и тогда либо Зеленский сменит позицию, либо сменят Зеленского.
Напомним, в интервью Дмитрию Киселёву Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, однако они должны быть основаны на реалиях. По словам главы государства, Москва знает "морковки, которые собираются показывать", чтобы убедить: момент для переговоров настал. Однако РФ будет исходить прежде всего из соображений собственной безопасности.
t.me / Минобороны России