Назван срок изменений в позиции Киева насчёт переговоров с Россией

Ситуация на фронте для Украины складывается не лучшим образом, и Запад хотел бы заморозить конфликт. Слова президента России Владимира Путина о том, что Россия готова к переговорам, но они должны быть основаны на реальности, прокомментировал в эфире радио "Комсомольская правда" директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин.

"Путин говорит, что, если вы хотите реальных переговоров, не надейтесь на то, что мы не видим ваши стремления сделать Минск-3 или оттянуть [конфликт] на какое-то время, когда вы сможете перевести часть промышленности на военные рельсы и обеспечить Украину дополнительными боеприпасами, техникой и людьми", — заявил эксперт.

По его словам, позиция киевского режима относительно переговоров изменится буквально через несколько месяцев — к саммиту НАТО в июле. ВСУ "посыпятся", и тогда либо Зеленский сменит позицию, либо сменят Зеленского.