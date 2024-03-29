"Приглашение к геноциду": Лавров раскрыл суть "формулы мира" Зеленского

Во время беседы с журналистами он порассуждал о том, что будет с людьми, проживающими в Крыму, в Луганской и Донецкой республиках, в Запорожье, в Херсонщине, если Россия гипотетически согласилась бы на условия из "формулы мира" и позволила Украине вернуться на границы 1991 года. Министр подчеркнул, что в таком случае будет "не просто чистка", напомнив о заявлении одного из украинских парламентариев о том, что после такого на территории Крымского полуострова "тысяч 25 надо просто показательно казнить".