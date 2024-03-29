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28 марта, 23:39

"Приглашение к геноциду": Лавров раскрыл суть "формулы мира" Зеленского

Лавров: "Формула мира" Зеленского является приглашением к геноциду в Новороссии

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, в чём заключается суть так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского. Как заявил руководитель российского внешнеполитического ведомства в интервью газете "Известия", подобная инициатива киевского режима является приглашением к геноциду в Новороссии.

Во время беседы с журналистами он порассуждал о том, что будет с людьми, проживающими в Крыму, в Луганской и Донецкой республиках, в Запорожье, в Херсонщине, если Россия гипотетически согласилась бы на условия из "формулы мира" и позволила Украине вернуться на границы 1991 года. Министр подчеркнул, что в таком случае будет "не просто чистка", напомнив о заявлении одного из украинских парламентариев о том, что после такого на территории Крымского полуострова "тысяч 25 надо просто показательно казнить".

"Если в этом заключается смысл "формулы", то это "приглашение" к геноциду. Наши коллеги из Африки, Азии, Латинской Америки должны понимать, куда их приглашают", — заявил Лавров.

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Зеленский заявил, что не считает вопрос переговоров с Россией актуальным

Так называемую формулу мира Зеленского прокомментировали многие видные политические деятели. Среди них зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, предложивший сконструировать свою, российскую, формулу мира, которая была бы "вполне реалистичной" и "гуманной для всех".

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Telegram / МИД России

Алексей Соловьёв
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