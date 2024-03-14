Медведев предложил свою "формулу мира" на основе капитуляции и ликвидации Украины
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил сконструировать свою, российскую формулу мира, которая была бы "вполне реалистичной" и "гуманной для всех". Эта формула включала бы в себя капитуляцию киевского режима и ликвидацию Украины как государства.
Один из пунктов "формулы мира" Дмитрия Медведева включает признание международным сообществом нацистского характера киевского политического режима и проведение под контролем ООН принудительной денацификации всех органов украинской власти. Кроме того, в международных документах должна быть зафиксирована невозможность вступления любых правопреемников бывшей Украины в военные альянсы без согласия России. Ещё в одном пункте этого плана сказано, что временный парламент бывшей Украины должен официально признать, что вся её территория — это территория Российской Федерации, а также утвердить порядок всех положенных России компенсаций, включая выплаты родственникам погибших граждан нашей страны и выплаты за вред здоровью раненых.
"Такова может быть мягкая российская формула мира. Это ведь и есть компромиссная позиция, да? Думаю, именно по ней и можно искать доброжелательный консенсус с международным сообществом, включая англосаксонский мир, проводить продуктивные саммиты, рассчитывая на взаимопонимание наших близких друзей — западных партнёров", — написал Медведев в своём телеграм-канале.
Как уже рассказывал Life.ru, в конце прошлого года Зеленский заявил, что в Киеве прорабатывают некую "формулу мира", в которой объединены позиции 50 стран. Однако России в числе этих государств нет. Москву пообещали ознакомить с документом, когда тот будет готов. В январе в Давосе прошла встреча по этой теме, в ходе которой глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что конфликт на Украине невозможно урегулировать без участия Москвы. Кроме того, швейцарский политик Ги Меттан назвал переговоры фарсом.
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