Медведев предложил свою "формулу мира" на основе капитуляции и ликвидации Украины

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил сконструировать свою, российскую формулу мира, которая была бы "вполне реалистичной" и "гуманной для всех". Эта формула включала бы в себя капитуляцию киевского режима и ликвидацию Украины как государства.

Один из пунктов "формулы мира" Дмитрия Медведева включает признание международным сообществом нацистского характера киевского политического режима и проведение под контролем ООН принудительной денацификации всех органов украинской власти. Кроме того, в международных документах должна быть зафиксирована невозможность вступления любых правопреемников бывшей Украины в военные альянсы без согласия России. Ещё в одном пункте этого плана сказано, что временный парламент бывшей Украины должен официально признать, что вся её территория — это территория Российской Федерации, а также утвердить порядок всех положенных России компенсаций, включая выплаты родственникам погибших граждан нашей страны и выплаты за вред здоровью раненых.