Потеря людей и территорий: Маск предупредил Украину о последствиях отказа от переговоров

Киев может потерять ещё больше людей и территорий, если не проявит инициативу в вопросе мирных переговоров с Россией, заявил известный американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск.

Так гендиректор компаний SpaceX и Tesla прокомментировал в соцсети X публикацию предпринимателя из Штатов Дэвида Сакса, который обратил внимание на сообщение о том, что в одной из украинских деревень на фронт забрали почти всех мужчин.

"Чем дольше там нет мира, тем хуже для граждан Украины: больше людей погибнет и больше территорий будет потеряно", — подчеркнул Маск, добавив, что бойцы ВСУ продолжают гибнуть в окопах ни за что.