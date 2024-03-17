Потеря людей и территорий: Маск предупредил Украину о последствиях отказа от переговоров
Маск: Киев потеряет ещё больше людей и территорий, если откажется от переговоров
Киев может потерять ещё больше людей и территорий, если не проявит инициативу в вопросе мирных переговоров с Россией, заявил известный американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск.
Так гендиректор компаний SpaceX и Tesla прокомментировал в соцсети X публикацию предпринимателя из Штатов Дэвида Сакса, который обратил внимание на сообщение о том, что в одной из украинских деревень на фронт забрали почти всех мужчин.
"Чем дольше там нет мира, тем хуже для граждан Украины: больше людей погибнет и больше территорий будет потеряно", — подчеркнул Маск, добавив, что бойцы ВСУ продолжают гибнуть в окопах ни за что.
Ранее бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что Киев должен поменять порядок призыва на военную службу, чтобы решить проблему с острой нехваткой людей на поле боя. По мнению экс-руководителя американской разведки, критерии, в рамках которых осуществляется мобилизация, должны быть расширены, а механизм ротации в украинской армии нуждается в изменениях.
ТАСС / Zuma