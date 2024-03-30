Зеленский: Киев готов на мирные переговоры с РФ без выхода на границы 1991 года
Владимир Зеленский заявил о готовности Украины начать мирные переговоры с российской стороной без выхода на границы 1991 года. Ранее урегулирование конфликта без этого пункта считалось невозможным.
Он не исключил, что президент России Владимир Путин будет готов к диалогу, если ВСУ смогут выйти на границы 2022 года. При этом Зеленский отметил, что для такого результата необходимо сделать не только военные шаги: по его словам, также требуется и "полная торговая блокада России с остальным миром".
"Победить — это помочь Украине победить экономически, быть сильной на поле боя и помочь политически. Нам не нужно будет деоккупировать все наши территории исключительно военным путём", — сказал он в интервью CBS News.
Напомним, ещё в сентябре 2023 года на заседании Совбеза Организации Объединённых Наций Владимир Зеленский выдвинул к России два требования для того, чтобы прекратить боевые действия на Украине. В частности, он потребовал вывести российских военных с территории "в пределах Украины 1991 года". При этом недавно глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что бы произошло, если бы Россия гипотетически согласилась на условия из "формулы мира". В таком случае, по его мнению, начались бы чистка и геноцид.
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