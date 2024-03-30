Зеленский: Киев готов на мирные переговоры с РФ без выхода на границы 1991 года

Владимир Зеленский заявил о готовности Украины начать мирные переговоры с российской стороной без выхода на границы 1991 года. Ранее урегулирование конфликта без этого пункта считалось невозможным.

Он не исключил, что президент России Владимир Путин будет готов к диалогу, если ВСУ смогут выйти на границы 2022 года. При этом Зеленский отметил, что для такого результата необходимо сделать не только военные шаги: по его словам, также требуется и "полная торговая блокада России с остальным миром".