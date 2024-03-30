Зеленского призвали капитулировать после слов о переговорах без выхода на границы 1991-го Эксперт Дудчак призвал не верить словам Зеленского об отказе от границ 1991 года 30 марта, 10:36 Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / ЕРА

Заявление Владимира Зеленского, что Киев якобы готов к переговорам с Москвой и отказывается от своей позиции по возврату к границам 1991 года, нельзя считать прогрессом. Об этом Life.ru рассказал политолог Александр Дудчак.

Непонятен восторг, присутствующий в комментариях, по поводу якобы изменения позиции Зеленского о готовности к переговорам и того, что он не говорит о необходимости возвращения к границам 1991 года Александр Дудчак политолог

Эксперт пояснил, почему слова Зеленского — это всего лишь демагогия. Во-первых, нет смысла вести переговоры с этим "эхом Лондона", так как глава киевского режима ничего не решает и лидером его можно назвать только в кавычках. Во-вторых, он сам себе запретил вести переговоры, приняв соответствующий закон. В-третьих, а что меняется от того, что Зеленский не говорит о границе 1991 года, ведь при это он настаивает на возвращении к ситуации на момент до начала СВО. А это недопустимое для России условие, напомнил Дудчак.

"Реальные переговоры можно было бы вести с Лондоном и Вашингтоном, если бы можно было доверять их словам, но они абсолютно утратили доверие. Поэтому смысла обсуждения чего-либо без достижения целей СВО нет", — отметил политолог.

Он добавил, что на период переговоров, видимо, будет предложено остановить боевые действия, а Россия прекрасно помнит, как Киев и его западные партнёры игнорировали Минские соглашения. Дудчак уверен, что Москве вообще уже не нужны никакие переговоры, а только безоговорочная капитуляция Украины и достижение всех целей СВО.

Напомним, Владимир Зеленский заявил о готовности Украины начать мирные переговоры с российской стороной без выхода на границы 1991 года. Он предложил зафиксировать границы по состоянию на момент начала СВО.