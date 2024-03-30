За 10 дней до теракта: Зеленскому припомнили угрозу, что россиян ждут "чувствительные потери" Депутат Шеремет напомнил об угрозах Зеленского незадолго до теракта в "Крокусе" 30 марта, 08:07 Владимир Зеленский. Обложка © Zuma / TASS

Владимир Зеленский угрожал россиянам скорыми "чувствительными потерями" незадолго до террористического акта в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом РИА "Новости" рассказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

"Я хотел бы напомнить и вряд ли считаю это совпадением, как Зеленский 12 марта — ровно за десять дней до теракта — в своём телеграм-канале опубликовал запись с угрозами в адрес России", — уточнил он.

Зеленский записал видеообращение, где пообещал России такие потери, которые "почувствует" каждый гражданин страны. Депутат уверен, что слова украинского политика можно расценить как прямую угрозу или анонс произошедшего позже теракта.

Авторы Татьяна Миссуми