За 10 дней до теракта: Зеленскому припомнили угрозу, что россиян ждут "чувствительные потери"
Депутат Шеремет напомнил об угрозах Зеленского незадолго до теракта в "Крокусе"
Владимир Зеленский. Обложка © Zuma / TASS
Владимир Зеленский угрожал россиянам скорыми "чувствительными потерями" незадолго до террористического акта в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом РИА "Новости" рассказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
"Я хотел бы напомнить и вряд ли считаю это совпадением, как Зеленский 12 марта — ровно за десять дней до теракта — в своём телеграм-канале опубликовал запись с угрозами в адрес России", — уточнил он.
Зеленский записал видеообращение, где пообещал России такие потери, которые "почувствует" каждый гражданин страны. Депутат уверен, что слова украинского политика можно расценить как прямую угрозу или анонс произошедшего позже теракта.
Напомним, 22 марта террористы ворвались в "Крокус сити холл" и открыли огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгли здание. По последним данным, трагедия унесла жизни 144 человек, пострадавшими числятся 382 посетителя "Крокуса". В ФСБ РФ сообщили, что украинские спецслужбы оказывали содействие организации теракта и готовились встречать боевиков на своей территории, чтобы помочь им скрыться. Сейчас задержаны 11 человек, в том числе и четверо исполнителей, а также несколько пособников.