Глава ФСБ Бортников: Террористов на Украине собирались встретить как героев
"Рено", на котором террористы бежали из "Крокуса". Обложка © Telegram / SHOT
Террористов из подмосковного "Крокуса" на Украине собирались встретить как героев. Об этом во вторник, 26 марта, заявил глава ФСБ Александр Бортников.
Бортников заявил, что террористов на Украине собирались встретить как героев. Видео © Telegram / Зарубин
"Бандиты намеревались уйти за границу. Именно на территорию Украины. По нашей, предварительно, оперативной информации, их там ждали. Готовили "окошко", сейчас информация проверяется. Раз они делали ноги, значит, они намеревались уйти. Открою небольшой секрет: на той стороне их хотели встретить как героев", — отметил он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
По словам Бортникова, сейчас оперативники делают всё, чтобы задержать всех причастных к теракту: как в России, так и за рубежом.
Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на подмосковный "Крокус сити холл": они ворвались в комплекс, где должен был пройти концерт группы "Пикник", и открыли огонь по посетителям, а потом подожгли здание. По последним данным, в результате погибло 139 человек, ещё 182 пострадало. Боевиков задержали в Брянской области, 24 марта их заключили под стражу. На следующий день в СИЗО отправили троих соучастников нападавших, а 26 марта — восьмого фигуранта дела, сдавшего квартиру главарю банды.