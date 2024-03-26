Глава ФСБ Бортников: Террористов на Украине собирались встретить как героев

Террористов из подмосковного "Крокуса" на Украине собирались встретить как героев. Об этом во вторник, 26 марта, заявил глава ФСБ Александр Бортников.

Бортников заявил, что террористов на Украине собирались встретить как героев. Видео © Telegram / Зарубин

"Бандиты намеревались уйти за границу. Именно на территорию Украины. По нашей, предварительно, оперативной информации, их там ждали. Готовили "окошко", сейчас информация проверяется. Раз они делали ноги, значит, они намеревались уйти. Открою небольшой секрет: на той стороне их хотели встретить как героев", — отметил он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.