Трёх сообщников террористов из "Крокуса" арестовали до 22 мая

Басманный суд Москвы арестовал ещё трёх фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле": Исроила Исломова и двух его сыновей — Диловара и Аминчона. Всем им избрана мера пресечения на два месяца, до 22 мая.

По версии следствия, в марте этого года братья вступили в террористическую группу, куда их позвал главарь террористов из "Крокуса" Шамсидин Фаридуни. Теперь их с отцом обвиняют по статье о теракте. Диловар Исломов был бывшим владельцем белого "Рено", на котором после расстрела сбежали убийцы.