Трёх сообщников террористов из "Крокуса" арестовали до 22 мая
Басманный суд Москвы арестовал ещё трёх фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
Басманный суд Москвы арестовал ещё трёх фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле": Исроила Исломова и двух его сыновей — Диловара и Аминчона. Всем им избрана мера пресечения на два месяца, до 22 мая.
Басманный суд Москвы арестовал ещё трёх фигурантов дела о теракте в "Крокусе". Видео © Life.ru
По версии следствия, в марте этого года братья вступили в террористическую группу, куда их позвал главарь террористов из "Крокуса" Шамсидин Фаридуни. Теперь их с отцом обвиняют по статье о теракте. Диловар Исломов был бывшим владельцем белого "Рено", на котором после расстрела сбежали убийцы.
Напомним, 22 марта вооружённые террористы открыли огонь по посетителям красногорского "Крокуса", после чего подожгли зрительный зал. Согласно последним официальным сведениям, жертвами атаки стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, Life.ru публиковал списки. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур. В этот же вечер были арестованы все четыре террориста, хладнокровно расстреливавшие людей. 25 марта стало известно о трёх пособниках убийц — отце и двух сыновьях.
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