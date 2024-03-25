В суд доставили трёх пособников убийц из "Крокуса" – им принадлежал белый "Рено" для побега
Суд Москвы избирает меру пресечения для пособников террористов из "Крокуса"
Исроил Исломов и его сыновья, Аминчон и Диловар. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции Москвы
Столичный суд продолжает выносить решения об избрании меры пресечения подозреваемым по делу о террористическом акте в "Крокус сити холле". Об этом сказано в телеграм-канале самой инстанции.
Суд рассматривает запрос об аресте пособников террористов. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции Москвы
"Столичный суд приступает к рассмотрению материалов об избрании мер пресечения пособникам в организации террористичекого акта в ТЦ Крокус Сити 22 марта 2024 года", — говорится в тексте.
Сейчас на скамье подсудимых — Исроил Исломов и его сыновья, Аминчон и Диловар. О последнем известно, что ему 25 лет, у него есть российский паспорт, работал он таксистом. По сведениям следствия, семья продала исполнителям теракта в "Крокусе" тот самый белый "Рено", на котором они скрылись.
Автомобиль, на котором предполагаемые преступники скрылись из "Крокуса". Фото © Telegram / SHOT
Напомним, 22 марта произошёл теракт в подмосковном "Крокусе". По последним данным, жертвами стали 137 человек, ещё 182 человека пострадали. Всего по факту теракта было задержано 11 человек, четверо непосредственных исполнителей пытались сбежать на территорию Украины, их поймали в Брянской области. Все четверо арестованы до 22 мая. Они иностранцы и не имеют гражданства РФ. Также сегодня в Басманный суд Москвы передали материалы ещё на троих подозреваемых. Это Исроил Исломов и его двое сыновей — Аминчон и Диловар. Их подозревают в пособничестве.