В суд доставили трёх пособников убийц из "Крокуса" – им принадлежал белый "Рено" для побега

Столичный суд продолжает выносить решения об избрании меры пресечения подозреваемым по делу о террористическом акте в "Крокус сити холле". Об этом сказано в телеграм-канале самой инстанции.

"Столичный суд приступает к рассмотрению материалов об избрании мер пресечения пособникам в организации террористичекого акта в ТЦ Крокус Сити 22 марта 2024 года", — говорится в тексте.

Сейчас на скамье подсудимых — Исроил Исломов и его сыновья, Аминчон и Диловар. О последнем известно, что ему 25 лет, у него есть российский паспорт, работал он таксистом. По сведениям следствия, семья продала исполнителям теракта в "Крокусе" тот самый белый "Рено", на котором они скрылись.