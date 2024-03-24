Следственный комитет официально сообщил о 137 погибших при теракте в "Крокусе"
"Крокус" после теракта 22 марта. Фото © Следственный комитет РФ
Количество погибших в концертном зале "Крокус сити холл" в результате теракта увеличилось до 137. Об этом сообщает Следственный комитет. Поисковые работы, по данным ведомства, продолжаются.
"Продолжается опознание тел погибших. На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых дети. Осмотр места преступления продолжается. К настоящему времени опознано 62 тела. По остальным погибшим для установления их личности проводятся генетические экспертизы", — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали также, что на месте теракта обнаружили два автомата Калашникова, четыре комплекта боевой амуниции и более 500 патронов. А при задержании четверых подозреваемых в Брянской области в их автомобиле "Рено" нашли пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. Следователи в ближайшее время выйдут в суд с ходатайством о заключении под стражу преступников.
Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле" перед выступлением группы "Пикник" произошёл теракт. Боевики открыли огонь по зрителям, а потом облили зал бензином и подожгли. СК РФ ранее сообщал о 133 погибших. Но данные из неофициальных источников говорят о том, что количество смертей достигает 143, пострадавших — 154. По горячим следам поймано 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались добраться до Украины, где их ожидали подельники. В России сегодня общенациональный траур по жертвам теракта.