Следственный комитет официально сообщил о 137 погибших при теракте в "Крокусе"

"Продолжается опознание тел погибших. На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых дети. Осмотр места преступления продолжается. К настоящему времени опознано 62 тела. По остальным погибшим для установления их личности проводятся генетические экспертизы", — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали также, что на месте теракта обнаружили два автомата Калашникова, четыре комплекта боевой амуниции и более 500 патронов. А при задержании четверых подозреваемых в Брянской области в их автомобиле "Рено" нашли пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. Следователи в ближайшее время выйдут в суд с ходатайством о заключении под стражу преступников.