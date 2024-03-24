Минздрав дополнил список пострадавших при теракте в "Крокусе" — в нём 154 имени
Минздрав Московской области дополнил список пострадавших при теракте в "Крокус сити холле", к настоящему моменту в нём числится 154 человека. Список опубликован на официальном сайте министерства.
Фото © Минздрав Московской области
Фото © Минздрав Московской области
Согласно официальным данным Минздрава, 107 человек госпитализировано, 44 получают амбулаторное лечение, ещё трое пациентов выписаны после оказания необходимой помощи.
Фото © Минздрав Московской области
Фото © Минздрав Московской области
Напомним, что 22 марта произошла стрельба в "Крокус сити холле". Это случилось перед концертом группы "Пикник". СК РФ информировал о 133 погибших. Но по информации из неофициальных источников, число жертв достигает 143. По горячим следам задержано 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались добраться на Украину, где их ожидали сообщники.
Life.ru