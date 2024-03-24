Россияне продолжают нести цветы и игрушки к стихийному мемориалу у "Крокуса"
Стихийный мемориал в подмосковном Красногорске возле здания "Крокус сити холла" ещё долго будет считаться местом успокоения для людей, потерявших близких или пострадавших от трагедии. Количество скорбящих здесь с каждым часом увеличивается. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.
Стихийный мемориал у "Крокус сити холла". Видео © Life.ru
С утра до вечера к мемориалу приносят всё больше цветов и игрушек. Их вставляют в забор, который ограждает зону оперативной работы. На кадрах видно, что произошедшее никого не оставило равнодушным: ни пожилых людей, ни взрослых, ни молодёжь, ни детей.
Напомним, что 22 марта произошла стрельба в "Крокус сити холле". Это произошло перед концертом группы "Пикник". СК РФ информировал о 133 погибших. Но по информации из неофициальных источников, число жертв достигает 143, а пострадавших — более 120 человек. Известно, что были задержаны 11 человек, среди них четверо террористов, которые пытались добраться на Украину, где их ожидали сообщники.
Фото © ТАСС / Максим Буданов