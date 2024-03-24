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24 марта, 07:58

Россияне продолжают нести цветы и игрушки к стихийному мемориалу у "Крокуса"

Стихийный мемориал в подмосковном Красногорске возле здания "Крокус сити холла" ещё долго будет считаться местом успокоения для людей, потерявших близких или пострадавших от трагедии. Количество скорбящих здесь с каждым часом увеличивается. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Стихийный мемориал у "Крокус сити холла". Видео © Life.ru

С утра до вечера к мемориалу приносят всё больше цветов и игрушек. Их вставляют в забор, который ограждает зону оперативной работы. На кадрах видно, что произошедшее никого не оставило равнодушным: ни пожилых людей, ни взрослых, ни молодёжь, ни детей.

Появилось видео с оглушительной стрельбой в Crocus City Hall
Появилось видео с оглушительной стрельбой в Crocus City Hall

Напомним, что 22 марта произошла стрельба в "Крокус сити холле". Это произошло перед концертом группы "Пикник". СК РФ информировал о 133 погибших. Но по информации из неофициальных источников, число жертв достигает 143, а пострадавших — более 120 человек. Известно, что были задержаны 11 человек, среди них четверо террористов, которые пытались добраться на Украину, где их ожидали сообщники.

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Фото © ТАСС / Максим Буданов

Каринэ Гевондян
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