Россияне продолжают нести цветы и игрушки к стихийному мемориалу у "Крокуса"

Стихийный мемориал в подмосковном Красногорске возле здания "Крокус сити холла" ещё долго будет считаться местом успокоения для людей, потерявших близких или пострадавших от трагедии. Количество скорбящих здесь с каждым часом увеличивается. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

С утра до вечера к мемориалу приносят всё больше цветов и игрушек. Их вставляют в забор, который ограждает зону оперативной работы. На кадрах видно, что произошедшее никого не оставило равнодушным: ни пожилых людей, ни взрослых, ни молодёжь, ни детей.