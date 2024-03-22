Появилось видео с оглушительной стрельбой в Crocus City Hall

Появилось видео со звуками стрельбы в Crocus City Hall перед концертом группы "Пикник". Кадры публикует SHOT.

Видео со звуками стрельбы в Crocus City Hall перед концертом группы "Пикник". Видео © SHOT

На записи слышны оглушительные выстрелы из автоматов. После того как неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия, они подожгли зал, пишет телеграм-канал.