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22 марта, 17:46
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Появилось видео с оглушительной стрельбой в Crocus City Hall

В Сети появилось видео со звуками стрельбы в Crocus City Hall

Появилось видео со звуками стрельбы в Crocus City Hall перед концертом группы "Пикник". Кадры публикует SHOT.

Видео со звуками стрельбы в Crocus City Hall перед концертом группы "Пикник". Видео © SHOT

На записи слышны оглушительные выстрелы из автоматов. После того как неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия, они подожгли зал, пишет телеграм-канал.

В здании Crocus City Hall после стрельбы начался пожар
В здании Crocus City Hall после стрельбы начался пожар

Как сообщал Life.ru, стрельба в "Крокус сити холле" произошла перед концертом группы "Пикник". Прямо сейчас люди бегут в панике с места происшествия. Погибло минимум десять человек, десятки пострадали. Подробности уточняются.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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