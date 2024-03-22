Появилось видео с оглушительной стрельбой в Crocus City Hall
В Сети появилось видео со звуками стрельбы в Crocus City Hall
Появилось видео со звуками стрельбы в Crocus City Hall перед концертом группы "Пикник". Кадры публикует SHOT.
Видео со звуками стрельбы в Crocus City Hall перед концертом группы "Пикник". Видео © SHOT
На записи слышны оглушительные выстрелы из автоматов. После того как неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия, они подожгли зал, пишет телеграм-канал.
Как сообщал Life.ru, стрельба в "Крокус сити холле" произошла перед концертом группы "Пикник". Прямо сейчас люди бегут в панике с места происшествия. Погибло минимум десять человек, десятки пострадали. Подробности уточняются.