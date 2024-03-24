Волгоградка отстала во время эвакуации по лестнице из "Крокуса", её судьба неизвестна Подруга ищет жительницу Волгограда, которая пропала после теракта в "Крокусе" 24 марта, 13:02 Юлия Чечина. Обложка © Telegram / SHOT

Жительница Волгограда пропала после теракта в "Крокус сити холле", её видели среди эвакуировавшихся по одной из лестниц, однако на связь она так и не вышла. У женщины нет мужа и детей, поэтому её поисками занимается подруга Елена. Об этом пишет SHOT.

Жительница Волгограда Юлия Чечина пропала после теракта. Видео © Telegram / SHOT

59-летняя Юлия Чечина специально приехала в Москву из Волгограда, чтобы попасть на концерт группы "Пикник" в "Крокусе". Елена встретила её на автомобиле и отвезла прямо на концерт. Пойти вместе с ней она смогла, так как билеты уже закончились.

Юлия Чечина. Фото © Telegram / SHOT

"Рада без сознания! Жизнь удалась!" — это последнее СМС от Юлии в день трагедии. Она прислала его подруге за пять минут до концерта вместе со своей фотографией возле афиши.

После теракта Елена увидела Юлию на одном из видео, где группа посетителей спасается по лестнице, их выводил мужчина по имени Андрей. Сначала они шли не в том направлении, поэтому пришлось развернуться и искать другой путь. Все, кроме Юлии, спаслись. Андрей запомнил её, но не знает, когда она могла отстать.

Ранее сообщалось, что 15-летний Арсений Роганов (Веденеев) пропал после атаки террористов на "Крокус сити холл". Он пошёл со своей мамой Ириной Веденеевой на концерт любимой рок-группы "Пикник". Женщина погибла.

Авторы Татьяна Миссуми