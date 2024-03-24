15-летний фанат группы "Пикник" пропал при теракте в "Крокусе", его мать убита
15-летний Арсений с мамой Ириной Веденеевой. Фото © Telegram / SHOT
15-летний Арсений Роганов (Веденеев) пропал после атаки террористов на "Крокус сити холл". Он пошёл со своей мамой Ириной Веденеевой на концерт любимой рок-группы "Пикник". Женщина погибла, пишет SHOT.
В последний раз женщина выходила на связь в 20:16 22 марта, сообщив друзьям, что вокруг пожар. Чуть позже им стало известно, что мамы мальчика больше нет в живых, а сам Арсений пропал. Друзья Веденеевой ищут мальчика: "У него волосы окрашены в тёмно-синий цвет, очки в тёмной оправе, одет был в чёрную толстовку с логотипом группы Rammstein".
По данным SHOT, мама подростка работала менеджером, а сына растила и воспитывала одна. Из родственников у Арсения только пожилые тётя и дядя.
Теракт в "Крокус сити холле" произошёл 22 марта перед концертом группы "Пикник". СК РФ информировал о 133 погибших. Но по информации из неофициальных источников, число жертв достигает 143, пострадавших — 154. Окончательные списки пострадавших и погибших ещё не опубликованы, родные ищут тех, кто не вышел на связь после трагедии. Так, россиянка не может найти сразу двух дочерей. А друзья семьи ищут 16-летнюю девочку, которая потеряла и отца, и мать при теракте в "Крокусе".