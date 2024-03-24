15-летний фанат группы "Пикник" пропал при теракте в "Крокусе", его мать убита

В последний раз женщина выходила на связь в 20:16 22 марта, сообщив друзьям, что вокруг пожар. Чуть позже им стало известно, что мамы мальчика больше нет в живых, а сам Арсений пропал. Друзья Веденеевой ищут мальчика: "У него волосы окрашены в тёмно-синий цвет, очки в тёмной оправе, одет был в чёрную толстовку с логотипом группы Rammstein".