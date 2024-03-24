"Эту боль на душе не унять": Shaman выпустил разбивающую сердце песню-реквием о теракте в "Крокусе"
Shaman выпустил песню-реквием в память о погибших в "Крокусе"
Shaman выпустил песню-реквием в память о погибших в "Крокус Сити Холле". Скриншот видео © YouTube / SHAMAN
Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, написал разбивающую сердце песню-реквием в память о жертвах страшного теракта в "Крокус Сити Холле". Он выпустить её в день национального траура.
Shaman выпустил песню-реквием в память о погибших в "Крокус Сити Холле". Видео © YouTube / SHAMAN
"Случившееся невозможно понять, принять, осознать. Так больно, что нет сил даже кричать. Больно всем нам. Больно всей стране", — написал артист в своём Telegram-канале и добавил, что скорбит о погибших и молится о выздоровлении пострадавших.
"Я не верю, что так может быть
Просто взять и жестоко убить
Чью-то жизнь, как свечу, погасить
Я не верю…
Эту боль на душе не унять
Но я знаю, что нас не сломать
И нам больше нельзя отступать
Отныне
Навсегда в каждом сердце России
22.03.24
Боже
Помоги нам грешным
Без тебя не сможем
Наша вера и молитва нам поможет
Не забудем никогда
В нашем сердце навсегда
Этот день мы будем помнить до конца" – гласят строки песни.
Менее чем за час реквием прослушали уже 80 тысяч раз. Под песней тысячи комментариев. "Плачет вся Россия", "Адекватная Литва скорбит вместе с Россией", "Ярослав, спасибо вам за то, что никогда не проходите мимо чужого горя! Это очень благородный поступок! Вы очень большой человек для нашей страны! Любим вас!", "Господи, сидим плачем с внуком, какая песня! Только человек с большим сердцем мог такое написать! У нас что, кроме Шамана артистов ( народных) больше нет!? Один Шаман хочет всём помочь!? А где же остальные!?", "Ярослав выразил всю боль нашего народа. Спасибо тебе, Шаман", "Баку с вами,дорогие россияне. Это и наша боль тоже, мы выходцы из СССР и всю жизнь живём в русским народом. Светлая память погибшим, Аминь" – пишут пользователи.
Страшный теракт произошёл вечером 22 марта в "Крокус сити холле" перед концертом группы "Пикник". СК РФ информировал о 133 погибших. Но по информации из неофициальных источников, число жертв достигает 143, пострадавших — 154. По горячим следам задержано 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались добраться на Украину, где их ожидали сообщники.