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24 марта, 08:48

"Эту боль на душе не унять": Shaman выпустил разбивающую сердце песню-реквием о теракте в "Крокусе"

Shaman выпустил песню-реквием в память о погибших в "Крокусе"

Shaman выпустил песню-реквием в память о погибших в "Крокус Сити Холле". Скриншот видео © YouTube / SHAMAN

Shaman выпустил песню-реквием в память о погибших в "Крокус Сити Холле". Скриншот видео © YouTube / SHAMAN

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, написал разбивающую сердце песню-реквием в память о жертвах страшного теракта в "Крокус Сити Холле". Он выпустить её в день национального траура.

Shaman выпустил песню-реквием в память о погибших в "Крокус Сити Холле". Видео © YouTube / SHAMAN

"Случившееся невозможно понять, принять, осознать. Так больно, что нет сил даже кричать. Больно всем нам. Больно всей стране", — написал артист в своём Telegram-канале и добавил, что скорбит о погибших и молится о выздоровлении пострадавших.

"Я не верю, что так может быть

Просто взять и жестоко убить

Чью-то жизнь, как свечу, погасить

Я не верю…

Эту боль на душе не унять

Но я знаю, что нас не сломать

И нам больше нельзя отступать

Отныне

Навсегда в каждом сердце России

22.03.24

Боже

Помоги нам грешным

Без тебя не сможем

Наша вера и молитва нам поможет

Не забудем никогда

В нашем сердце навсегда

Этот день мы будем помнить до конца" – гласят строки песни.

Менее чем за час реквием прослушали уже 80 тысяч раз. Под песней тысячи комментариев. "Плачет вся Россия", "Адекватная Литва скорбит вместе с Россией", "Ярослав, спасибо вам за то, что никогда не проходите мимо чужого горя! Это очень благородный поступок! Вы очень большой человек для нашей страны! Любим вас!", "Господи, сидим плачем с внуком, какая песня! Только человек с большим сердцем мог такое написать! У нас что, кроме Шамана артистов ( народных) больше нет!? Один Шаман хочет всём помочь!? А где же остальные!?", "Ярослав выразил всю боль нашего народа. Спасибо тебе, Шаман", "Баку с вами,дорогие россияне. Это и наша боль тоже, мы выходцы из СССР и всю жизнь живём в русским народом. Светлая память погибшим, Аминь" – пишут пользователи.

Страшный теракт произошёл вечером 22 марта в "Крокус сити холле" перед концертом группы "Пикник". СК РФ информировал о 133 погибших. Но по информации из неофициальных источников, число жертв достигает 143, пострадавших — 154. По горячим следам задержано 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались добраться на Украину, где их ожидали сообщники.

"Чужого горя не бывает": Shaman готов оплатить похороны погибших при теракте в "Крокусе"
"Чужого горя не бывает": Shaman готов оплатить похороны погибших при теракте в "Крокусе"
Андрей Бражников
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