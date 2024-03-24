"Эту боль на душе не унять": Shaman выпустил разбивающую сердце песню-реквием о теракте в "Крокусе"

Менее чем за час реквием прослушали уже 80 тысяч раз. Под песней тысячи комментариев. "Плачет вся Россия", "Адекватная Литва скорбит вместе с Россией", "Ярослав, спасибо вам за то, что никогда не проходите мимо чужого горя! Это очень благородный поступок! Вы очень большой человек для нашей страны! Любим вас!", "Господи, сидим плачем с внуком, какая песня! Только человек с большим сердцем мог такое написать! У нас что, кроме Шамана артистов ( народных) больше нет!? Один Шаман хочет всём помочь!? А где же остальные!?", "Ярослав выразил всю боль нашего народа. Спасибо тебе, Шаман", "Баку с вами,дорогие россияне. Это и наша боль тоже, мы выходцы из СССР и всю жизнь живём в русским народом. Светлая память погибшим, Аминь" – пишут пользователи.