Россиянка ищет дочерей, чьи имена были в списках пострадавших в теракте, но позже пропали

Женщина разыскивает двух дочерей, которые пошли на выступление группы "Пикник" в "Крокус сити холл" и пропали. Сначала их фамилии были в списках пострадавших, но позже оттуда исчезли, сообщает SHOТ.

Женщина разыскивает двух пропавших после теракта в "Крокусе" дочерей. Видео © Telegram / SHOT

Елена Владимировна сообщила телеграм-каналу, что старшая дочь, 42-летняя Анна, приехала на концерт из Ростовской области, а младшая, 34-летняя Татьяна, — из Мытищ. Во время теракта, в 20:30, Анне удалось дозвониться до матери. Задыхаясь, она прохрипела, что всё вокруг в огне, и пропала. Татьяна на связь после 20 часов не выходила.