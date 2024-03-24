Россиянка ищет дочерей, чьи имена были в списках пострадавших в теракте, но позже пропали
SHOT: Мама разыскивает двух дочерей, пропавших после теракта "Крокусе"
Женщина разыскивает двух дочерей, которые пошли на выступление группы "Пикник" в "Крокус сити холл" и пропали. Сначала их фамилии были в списках пострадавших, но позже оттуда исчезли, сообщает SHOТ.
Женщина разыскивает двух пропавших после теракта в "Крокусе" дочерей. Видео © Telegram / SHOT
Елена Владимировна сообщила телеграм-каналу, что старшая дочь, 42-летняя Анна, приехала на концерт из Ростовской области, а младшая, 34-летняя Татьяна, — из Мытищ. Во время теракта, в 20:30, Анне удалось дозвониться до матери. Задыхаясь, она прохрипела, что всё вокруг в огне, и пропала. Татьяна на связь после 20 часов не выходила.
Почему фамилии дочерей исчезли из первоначальных списков пострадавших, женщина не знает. Она находится дома с двумя внуками, детьми Татьяны, и очень надеется, что дочки найдутся живыми. Елена Владимировна рассказала, что Анна — банковский работник, её детям 16 и 12 лет. Татьяна — сотрудница бизнес-компании и мама ребятишек шести и девяти лет.
Ранее Life.ru писал, что за день спасатели разобрали более 90 кубометров завалов в "Крокус сити холле", где накануне вечером произошёл жуткий теракт, унёсший жизни более 130 человек. На месте ЧП также работают робототехнические комплексы и кинологические расчёты. Спасательная операция завершена, но поисковая всё ещё продолжается.
Telegram / SHOT