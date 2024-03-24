Более 300 жителей Подольска сдали кровь пострадавшим во время теракта в "Крокусе"

Свыше 300 жителей Подольска 23 марта посетили донорский центр и сдали кровь для пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле". Многим добровольцам пришлось прождать своей очереди в медицинской кабинет более шести часов, однако благодаря взаимовыручке все желающие смогли поделиться ценнейшим биоматериалом, сообщил SHOT.

Сотни подольчан сдали кровь для раненых во время теракта в "Крокусе". Видео © Telegram / SHOT

По словам одной из доноров по имени Диана, она была приятно удивлена сплочённости подольчан. Горожане помогали друг другу не замёрзнуть в очереди, делились горячими напитками и занимали места, давая остальным возможность погреться в тёплом помещении.