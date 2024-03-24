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23 марта, 22:02

Более 300 жителей Подольска сдали кровь пострадавшим во время теракта в "Крокусе"

Свыше 300 жителей Подольска 23 марта посетили донорский центр и сдали кровь для пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле". Многим добровольцам пришлось прождать своей очереди в медицинской кабинет более шести часов, однако благодаря взаимовыручке все желающие смогли поделиться ценнейшим биоматериалом, сообщил SHOT.

Сотни подольчан сдали кровь для раненых во время теракта в "Крокусе". Видео © Telegram / SHOT

По словам одной из доноров по имени Диана, она была приятно удивлена сплочённости подольчан. Горожане помогали друг другу не замёрзнуть в очереди, делились горячими напитками и занимали места, давая остальным возможность погреться в тёплом помещении.

"Все друг другу помогали. Кто-то бегал покупал всем в очереди кофе, кто-то бегал чай всем раздавал. Был мужчина, который с портфелем ходил и предлагал всем кипяток", — поделилась девушка.

За первый час в Подмосковье кровь сдали более 600 доноров
За первый час в Подмосковье кровь сдали более 600 доноров

Согласно обновлённым данным Минздрава Подмосковья, ранения в "Крокусе" получили 140 человек. Погибшими же признаны 133 посетителя концертного зала. Их тела обнаружены и извлечены из-под обломков выгоревшего комплекса. Расстрелявшие безоружных людей боевики задержаны и доставлены на допрос в московский СК. Террористы уже рассказали, какой гонорар им обещали за кровавую бойню.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Пушкарев
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