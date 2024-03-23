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23 марта, 17:13

Минздрав Подмосковья выложил обновлённый список из 140 пострадавших в "Крокусе"

Число пострадавших при теракте в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске вечером 22 марта достигло 140 человек. Обновлённый список опубликован на сайте Минздрава Московской области.

Обновлённый список из 140 пострадавших в "Крокусе". Фото © Минздрав Подмосковья

Обновлённый список из 140 пострадавших в "Крокусе". Фото © Минздрав Подмосковья

Обновлённый список из 140 пострадавших в "Крокусе". Фото © Минздрав Подмосковья

Обновлённый список из 140 пострадавших в "Крокусе". Фото © Минздрав Подмосковья

Согласно сообщению министерства, 105 из раненых находятся на стационарном лечении. Ещё трое выписаны после оказания помощи, остальным помогают амбулаторно. В московских городских больницах находятся 93 человека, уточнил Депздрав Москвы.

Обновлённый список из 140 пострадавших в "Крокусе". Фото © Минздрав Подмосковья

Обновлённый список из 140 пострадавших в "Крокусе". Фото © Минздрав Подмосковья

Обновлённый список из 140 пострадавших в "Крокусе". Фото © Минздрав Подмосковья

Обновлённый список из 140 пострадавших в "Крокусе". Фото © Минздрав Подмосковья

Обновлённый список из 140 пострадавших в "Крокусе". Фото © Минздрав Подмосковья

Обновлённый список из 140 пострадавших в "Крокусе". Фото © Минздрав Подмосковья

Напомним, 22 марта террористы устроили теракт в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. Следственный комитет России сообщает о 133 погибших. По неофициальным данным, число жертв достигает 143, более 120 человек пострадало. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, которые пытались скрыться на Украине. Их накрыли в Брянской области. Один из боевиков рассказал, что согласился на массовое убийство мирных граждан ради выплаты размером 500 тысяч рублей. Сейчас террористов доставили в московский СК.

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Life.ru

Андрей Бражников
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