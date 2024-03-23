Оператор "Пикника" вывел 17 человек из осаждённого террористами "Крокуса"
Оператор Иван Поморин. Обложка © ГИТР
Оператор, который должен был снимать концерт "Пикника", спас 17 человек из подмосковного "Крокус сити холла", куда вломились боевики. Он сумел вовремя передать сигнал о стрельбе, открыть запертую служебную дверь и вывести свою команду из полыхающего здания, сообщает SHOT.
Как рассказал 42-летний Иван Поморин, в тот вечер он руководил 17 операторами. Все члены команды были рассредоточены по залу, каждый занимал свою позицию, у всех были рации. Иван находился за режиссёрским пультом за кулисами, он первым услышал выстрелы и скомандовал всем бросить технику и бежать за сцену. С другими людьми операторы смогли выйти на улицу через служебный вход.
В команде были две девушки, которые отстали, потому что находились на балконе. Они успели застать стрельбу в зале, а также видели, как террористы поджигали занавес, бросая коктейли Молотова: тем самым боевики хотели сделать стену из огня, чтобы помешать убегающим. К счастью, девушки успели выбраться, по рации им помогали коллеги.
По словам очевидцев, террористы хорошо ориентировались в зале, знали, где что расположено. Кроме того, свидетели добавили, что боевики поджигали объекты целенаправленно, подходили к ним уверенно.
Напомним, 22 марта террористы устроили теракт в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. Следственный комитет России сообщает о 133 погибших. По неофициальным данным, число жертв достигает 143, более 120 человек пострадало. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, которые пытались скрыться на Украине. Их накрыли в Брянской области. Один из боевиков рассказал, что согласился на массовое убийство мирных граждан ради выплаты размером 500 тысяч рублей. Сейчас террористов доставили в московский СК.