Оператор "Пикника" вывел 17 человек из осаждённого террористами "Крокуса"

Оператор, который должен был снимать концерт "Пикника", спас 17 человек из подмосковного "Крокус сити холла", куда вломились боевики. Он сумел вовремя передать сигнал о стрельбе, открыть запертую служебную дверь и вывести свою команду из полыхающего здания, сообщает SHOT.

Как рассказал 42-летний Иван Поморин, в тот вечер он руководил 17 операторами. Все члены команды были рассредоточены по залу, каждый занимал свою позицию, у всех были рации. Иван находился за режиссёрским пультом за кулисами, он первым услышал выстрелы и скомандовал всем бросить технику и бежать за сцену. С другими людьми операторы смогли выйти на улицу через служебный вход.

В команде были две девушки, которые отстали, потому что находились на балконе. Они успели застать стрельбу в зале, а также видели, как террористы поджигали занавес, бросая коктейли Молотова: тем самым боевики хотели сделать стену из огня, чтобы помешать убегающим. К счастью, девушки успели выбраться, по рации им помогали коллеги.