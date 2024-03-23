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23 марта, 07:03

За первый час в Подмосковье кровь сдали более 600 доноров

За один час более 600 доноров уже сдали кровь в Подмосковье. Об этом сообщил Минздрав области.

"За первый час работы центров крови Подмосковья уже более 600 доноров сдали кровь", — говорится в сообщении.

Напомним, что с самого утра жители Москвы и Подмосковья выстроились в огромные очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших от теракта в концертном зале "Крокус сити холл". Снятое у одной из столичных больниц видео публиковал Life.ru. Людей так много, что им пришлось выстроиться в колонну до ближайшего перекрёстка.

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Террористический акт в концертном зале Crocus City Hall произошёл вечером 22 марта, перед началом выступления группы "Пикник". Внутрь здания ворвалась группа вооружённых людей и открыла огонь по людям, после чего подожгла помещение. Теракт унёс жизни как минимум 60 человек. Всю информацию об ужасной трагедии собрали тут.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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