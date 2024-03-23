За первый час в Подмосковье кровь сдали более 600 доноров

За один час более 600 доноров уже сдали кровь в Подмосковье. Об этом сообщил Минздрав области.

Напомним, что с самого утра жители Москвы и Подмосковья выстроились в огромные очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших от теракта в концертном зале "Крокус сити холл". Снятое у одной из столичных больниц видео публиковал Life.ru. Людей так много, что им пришлось выстроиться в колонну до ближайшего перекрёстка.