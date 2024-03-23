"Выбегали по трупам": Москвич рассказал, как вывозил шокированных людей с места теракта в "Крокусе"
Двое москвичей на своём авто вывозили с места теракта в "Крокусе" людей
Двое москвичей рассказали SHOT, как бросились спасать людей с места теракта в концертном зале "Крокус сити холл". Молодые люди были в кафе, но, услышав о трагедии, взяли воду и поехали на своём авто вывозить с места трагедии пострадавших.
Москвич о помощи спасающимся от теракта в "Крокусе". Видео © Telegram / SHOT
"Мы поняли, что это наш гражданский долг. Мы должны людям помочь", — объяснил в разговоре с SHOT мужчина.
Собеседник телеграм-канала по имени Юрий рассказал, что о стрельбе в концертном зале они с другом услышали около восьми вечера. Без долгих раздумий, они покинули кафе, где отдыхали, и поехали к "Крокусу", чтобы оказать посильную помощь пострадавшим. Подъехав к месту, молодые люди увидели, как от здания бегут люди, на которых не было верхней одежды. Парни взяли к себе в автомобиль спасавшуюся бегством семейную пару и девушку, которая даже не успела пройти а здание, когда услышала стрельбу и в ужасе выбежала на улицу. Все трое находились в состоянии шока. Юрий с товарищем привезли их к ближайшему спуску в метрополитен и вернулись к "Крокусу", чтобы помочь остальным.
Напомним, вечером 22 марта в концертном зале Crocus City Hall перед выступлением группы "Пикник" началась стрельба: в здание ворвались несколько человек, открыли огонь по посетителям центра, после чего подожгли помещение. Вскоре "Крокус" загорелся, начала обваливаться крыша. Кошмарная трагедия унесли жизни по меньшей мере 60 человек, в том числе троих детей. Имена пострадавших опубликовал Минздрав Московской области.
Life.ru