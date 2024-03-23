"Выбегали по трупам": Москвич рассказал, как вывозил шокированных людей с места теракта в "Крокусе"

Собеседник телеграм-канала по имени Юрий рассказал, что о стрельбе в концертном зале они с другом услышали около восьми вечера. Без долгих раздумий, они покинули кафе, где отдыхали, и поехали к "Крокусу", чтобы оказать посильную помощь пострадавшим. Подъехав к месту, молодые люди увидели, как от здания бегут люди, на которых не было верхней одежды. Парни взяли к себе в автомобиль спасавшуюся бегством семейную пару и девушку, которая даже не успела пройти а здание, когда услышала стрельбу и в ужасе выбежала на улицу. Все трое находились в состоянии шока. Юрий с товарищем привезли их к ближайшему спуску в метрополитен и вернулись к "Крокусу", чтобы помочь остальным.