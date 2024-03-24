Волонтёр встретила 20 лет на донорской станции, помогая пострадавшим в теракте

Волонтёр-медик Яна Балаценко встретила 20-летие в пункте переливания крови. После новостей о теракте в "Крокус сити холле" она рванула на помощь вместе со своей командой. Всю ночь добровольцы раздавали воду, чай, печенье пострадавшим и сотрудникам спецслужб на месте трагедии, сообщили в пресс-службе общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Сегодня в первые часы дня рождения волонтёр уже была на станции переливания крови, где сейчас помогает координировать доноров, которые, к слову, до сих пор массово идут в медучреждения, чтобы помочь жертвам трагедии.