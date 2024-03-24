Регион

Уведомления отключены

24 марта, 11:49

Волонтёр встретила 20 лет на донорской станции, помогая пострадавшим в теракте

Волонтёр-медик Яна Балаценко. Обложка © Telegram / #МЫВМЕСТЕ

Волонтёр-медик Яна Балаценко. Обложка © Telegram / #МЫВМЕСТЕ

Волонтёр-медик Яна Балаценко встретила 20-летие в пункте переливания крови. После новостей о теракте в "Крокус сити холле" она рванула на помощь вместе со своей командой. Всю ночь добровольцы раздавали воду, чай, печенье пострадавшим и сотрудникам спецслужб на месте трагедии, сообщили в пресс-службе общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Сегодня в первые часы дня рождения волонтёр уже была на станции переливания крови, где сейчас помогает координировать доноров, которые, к слову, до сих пор массово идут в медучреждения, чтобы помочь жертвам трагедии.

Более 300 жителей Подольска сдали кровь пострадавшим во время теракта в "Крокусе"
Более 300 жителей Подольска сдали кровь пострадавшим во время теракта в "Крокусе"

А ранее Life.ru сообщал, что более трёх тысяч человек в Москве и Подмосковье сдали кровь для пострадавших при теракте в "Крокусе". Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьёв добавил, что множество российских компаний предложили свою помощь дополнительно к компенсациям, которые выплачивает Москва и Московская область.

Напомним, 22 марта произошёл теракт в "Крокус сити холле". Всё случилось перед началом концерта группы "Пикник". СК РФ заявлял о 133 погибших. Однако, по информации из неофициальных источников, число жертв достигает 143. По горячим следам были задержаны 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые расстреливали мирных жителей, а затем пытались скрыться на Украине, где их ждали сообщники. 24 марта объявлено днём общероссийского траура по жертвам трагедии.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров