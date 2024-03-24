Волонтёр встретила 20 лет на донорской станции, помогая пострадавшим в теракте
Волонтёр-медик Яна Балаценко. Обложка © Telegram / #МЫВМЕСТЕ
Волонтёр-медик Яна Балаценко встретила 20-летие в пункте переливания крови. После новостей о теракте в "Крокус сити холле" она рванула на помощь вместе со своей командой. Всю ночь добровольцы раздавали воду, чай, печенье пострадавшим и сотрудникам спецслужб на месте трагедии, сообщили в пресс-службе общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.
Сегодня в первые часы дня рождения волонтёр уже была на станции переливания крови, где сейчас помогает координировать доноров, которые, к слову, до сих пор массово идут в медучреждения, чтобы помочь жертвам трагедии.
А ранее Life.ru сообщал, что более трёх тысяч человек в Москве и Подмосковье сдали кровь для пострадавших при теракте в "Крокусе". Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьёв добавил, что множество российских компаний предложили свою помощь дополнительно к компенсациям, которые выплачивает Москва и Московская область.
Напомним, 22 марта произошёл теракт в "Крокус сити холле". Всё случилось перед началом концерта группы "Пикник". СК РФ заявлял о 133 погибших. Однако, по информации из неофициальных источников, число жертв достигает 143. По горячим следам были задержаны 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые расстреливали мирных жителей, а затем пытались скрыться на Украине, где их ждали сообщники. 24 марта объявлено днём общероссийского траура по жертвам трагедии.