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25 марта, 14:17
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Выдала пятница: Востоковед нашёл нестыковки, которые разбивают версию о связи убийц из "Крокуса" с ИГИЛ*

Мендкович опроверг версию об ИГИЛ* из-за теракта во время пятничного намаза

Боевики, которые устроили теракт в подмосковном "Крокус сити холле", вряд ли связаны с ИГИЛ*, рассказал Life.ru политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. По его словам, они нарушили слишком много правил ислама, за которые так яро борется террористическая группировка.

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Вероятность причастности к теракту в "Крокусе" западных спецслужб достаточно велика, в том числе с учётом заявления о причастности террористической организации "ИГИЛ*-Хорасан".

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович

Во-первых, вопросы вызывает странный выбор времени и даты нападения. Преступники атаковали зал во время ключевой пятничной молитвы, да ещё во время священного Рамадана. Кроме того, в кровавом ролике, который сняли исполнители теракта, много нарушений исламских традиций, в том числе форма принесения клятвы движения, что говорит об их достаточно слабой идеологической мотивации и что действия террористов были связаны не с приверженностью идеологической группировке, а с чем-то другим.

"Повторюсь, в каждом отдельном случае это можно списать на безграмотность или корыстность конкретных исполнителей, но в сумме эти признаки вызывают достаточно серьёзные вопросы. "ИГИЛ*-Хорасан" фактически может выступать орудием американских спецслужб по дестабилизации Афганистана после ухода оттуда и орудием в войне против режима талибов", — предположил востоковед.

Кремль высказался о главной версии по авторам теракта в "Крокусе" — Украина или ИГИЛ*
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Напомним, по последним данным, жертвами теракта, произошедшего 22 марта в "Крокус сити холле", стало 137 человек. 182 человека пострадали, списки публиковал Life.ru. 24 марта были арестованы все четыре террориста, устроившие кровавую трагедию. После случившегося в обществе снова зазвучали призывы вернуть смертную казнь.

* Организация признана террористической и запрещена на территории России.

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Ольга Годуненко
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