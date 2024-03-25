Выдала пятница: Востоковед нашёл нестыковки, которые разбивают версию о связи убийц из "Крокуса" с ИГИЛ*
Мендкович опроверг версию об ИГИЛ* из-за теракта во время пятничного намаза
Боевики, которые устроили теракт в подмосковном "Крокус сити холле", вряд ли связаны с ИГИЛ*, рассказал Life.ru политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. По его словам, они нарушили слишком много правил ислама, за которые так яро борется террористическая группировка.
Вероятность причастности к теракту в "Крокусе" западных спецслужб достаточно велика, в том числе с учётом заявления о причастности террористической организации "ИГИЛ*-Хорасан".
Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
Во-первых, вопросы вызывает странный выбор времени и даты нападения. Преступники атаковали зал во время ключевой пятничной молитвы, да ещё во время священного Рамадана. Кроме того, в кровавом ролике, который сняли исполнители теракта, много нарушений исламских традиций, в том числе форма принесения клятвы движения, что говорит об их достаточно слабой идеологической мотивации и что действия террористов были связаны не с приверженностью идеологической группировке, а с чем-то другим.
"Повторюсь, в каждом отдельном случае это можно списать на безграмотность или корыстность конкретных исполнителей, но в сумме эти признаки вызывают достаточно серьёзные вопросы. "ИГИЛ*-Хорасан" фактически может выступать орудием американских спецслужб по дестабилизации Афганистана после ухода оттуда и орудием в войне против режима талибов", — предположил востоковед.
Напомним, по последним данным, жертвами теракта, произошедшего 22 марта в "Крокус сити холле", стало 137 человек. 182 человека пострадали, списки публиковал Life.ru. 24 марта были арестованы все четыре террориста, устроившие кровавую трагедию. После случившегося в обществе снова зазвучали призывы вернуть смертную казнь.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.
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