Опубликован список из 182 пострадавших в "Крокусе"

Минздрав Московской области дополнил список пострадавших во время теракта в красногорском "Крокус сити холле", в нём числится 182 имени. Список опубликован на официальном сайте ведомства. Там отметили, что сейчас на стационарном лечении находится 121 человек, ещё 61 — на амбулаторном.