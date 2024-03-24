Российские спасатели разобрали 400 кубометров конструкций сгоревшего "Крокуса"
Спасатели МЧС РФ в "Крокусе". Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Российские спасатели разобрали около 400 кубометров конструкций сгоревшего "Крокус сити холла", где в пятницу произошёл страшный теракт. Об этом сообщили в МЧС России.
Более 400 кубометров конструкций разобрали спасатели МЧС России в "Крокусе". Видео © Telegram / МЧС России
"На месте задействовано более 300 специалистов и 154 единицы техники. Также продолжают работать специализированные робототехнические комплексы, кинологические расчёты и психологи МЧС России", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле" перед выступлением группы "Пикник" произошёл теракт. Боевики открыли огонь по зрителям, а потом облили зал бензином и подожгли, начала рушиться крыша. Позже пожар локализовали. СК РФ ранее сообщал о 137 погибших. Но данные из неофициальных источников говорят о том, что количество смертей достигает 143. По горячим следам поймали 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались добраться до Украины, где их ожидали подельники. В России сегодня общенациональный траур по жертвам теракта.