МВД: Полицейские прибыли к "Крокусу" через пять минут после сообщения о стрельбе

Полицейские прибыли в "Крокус сити холл" через пять минут после поступления информации о стрельбе, данные о покинувшем место ЧП полицейском-кинологе со служебной собакой не соответствуют действительности. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Официально заявляем, что после поступления в дежурную часть УМВД России по г.о. Красногорск информации о стрельбе полицейские прибыли на место через пять минут", — написала Волк в своём Telegram-канале .

Она подчеркнула, что видеозапись, на которой якобы "сотрудник-кинолог" со служебной собакой покинул "Крокус" после начала стрельбы, является дезинформирующей. По её словам, человек в камуфляжной форме с псом из ролика отношения к органам внутренних дел не имеет. Представитель МВД призвала журналистов и представителей блогосферы критически относиться к непроверенной информации и доверять только официальным сообщениям.