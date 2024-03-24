МВД: Полицейские прибыли к "Крокусу" через пять минут после сообщения о стрельбе
Пожар в "Крокусе". Фото © AP / TASS / Sergei Vedyashkin
Полицейские прибыли в "Крокус сити холл" через пять минут после поступления информации о стрельбе, данные о покинувшем место ЧП полицейском-кинологе со служебной собакой не соответствуют действительности. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Официально заявляем, что после поступления в дежурную часть УМВД России по г.о. Красногорск информации о стрельбе полицейские прибыли на место через пять минут", — написала Волк в своём Telegram-канале.
Она подчеркнула, что видеозапись, на которой якобы "сотрудник-кинолог" со служебной собакой покинул "Крокус" после начала стрельбы, является дезинформирующей. По её словам, человек в камуфляжной форме с псом из ролика отношения к органам внутренних дел не имеет. Представитель МВД призвала журналистов и представителей блогосферы критически относиться к непроверенной информации и доверять только официальным сообщениям.
Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле" перед выступлением группы "Пикник" произошёл теракт. Боевики открыли огонь по зрителям, а потом облили зал бензином и подожгли. СК РФ ранее сообщал о 137 погибших. Но данные из неофициальных источников говорят о том, что количество смертей достигает 143. По горячим следам поймали 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались добраться до Украины, где их ожидали подельники. В России сегодня общенациональный траур по жертвам теракта.