Муфтий Гайнутдин вручит медаль 15-летнему гардеробщику-герою из "Крокуса"

"Муфтий Равиль Гайнутдин передал личное приглашение нашим прихожанам Московской соборной мечети — отцу и сыну Халиловым. В благословенный пятничный день джумы (намаза), в священный месяц Рамадан, в Соборной мечети нашему пятнадцатилетнему прихожанину Исламу, настоящему герою, за смелость и спасение людей будет вручена медаль мусульман России "За заслуги", — говорится в Telegram-канале Совета муфтиев России.

Напомним, 15-летнему Исламу, который в вечер теракта вышел на смену в гардеробе "Крокуса", удалось вывести из задымлённого здания на улицу более 100 человек. Он рассказал, что при устройстве на работу прошёл инструктаж о порядке действий при чрезвычайных происшествиях и, когда начались пожар и стрельба, стал действовать по плану. Рэпер Моргенштерн* перевёл парню миллион рублей, а игроки футбольного клуба "Спартак", за который с детства болеет юноша, пригласили его на стадион, где поблагодарили за проявленную отвагу.