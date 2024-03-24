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24 марта, 14:33

Муфтий Гайнутдин вручит медаль 15-летнему гардеробщику-герою из "Крокуса"

Духовный лидер мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Духовный лидер мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Духовный лидер мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин во время пятничной молитвы в Московской соборной мечети наградит 15-летнего Ислама Халилова за действия во время атаки террористов на "Крокус сити холл".

"Муфтий Равиль Гайнутдин передал личное приглашение нашим прихожанам Московской соборной мечети — отцу и сыну Халиловым. В благословенный пятничный день джумы (намаза), в священный месяц Рамадан, в Соборной мечети нашему пятнадцатилетнему прихожанину Исламу, настоящему герою, за смелость и спасение людей будет вручена медаль мусульман России "За заслуги", — говорится в Telegram-канале Совета муфтиев России.

Герои среди нас: 8 пронзительных историй о том, как во время теракта в "Крокусе" россияне выручали друг друга
Герои среди нас: 8 пронзительных историй о том, как во время теракта в "Крокусе" россияне выручали друг друга

Напомним, 15-летнему Исламу, который в вечер теракта вышел на смену в гардеробе "Крокуса", удалось вывести из задымлённого здания на улицу более 100 человек. Он рассказал, что при устройстве на работу прошёл инструктаж о порядке действий при чрезвычайных происшествиях и, когда начались пожар и стрельба, стал действовать по плану. Рэпер Моргенштерн* перевёл парню миллион рублей, а игроки футбольного клуба "Спартак", за который с детства болеет юноша, пригласили его на стадион, где поблагодарили за проявленную отвагу.

* Включён Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.

Александра Мышляева
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