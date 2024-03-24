Герои среди нас: 8 пронзительных историй о том, как во время теракта в "Крокусе" россияне выручали друг друга В ужасные времена проверяются человеческие качества. 22 марта во время теракта, да и сегодня соотечественники доказывают, что не бросают ближних в беде. Какие подвиги совершали простые люди, рассказывает Life.ru. 24 марта, 10:00 Теракт в "Крокус сити холле" – 2024: люди не сломлены и в трудные моменты помогают друг другу. Обложка © ТАСС / Дмитрий Серебряков

Беда пришла, откуда не ждали. Вечером 22 марта террористы ворвались в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл") перед концертом группы "Пикник" и открыли огонь. Стреляли на поражение во всех, кого видели. Много людей погибло, не меньше оказались с ранениями разной степени тяжести. Нападавшие позже подожгли здание, тушили огонь до поздней ночи.

Казалось бы, в такой страшный момент все должны были спрятаться по углам и дорожить собственной жизнью. Но нет. Русский народ доказал, что момент трагедии побуждает набраться смелости и пойти на помощь своим. Не могут наши соотечественники стоять в стороне и просто смотреть, как убивают и калечат людей, живущих рядом с ними.

Именно поэтому с гордостью хотим рассказать про случаи, как вчера вечером россияне помогали друг другу, несмотря на потенциальную опасность.

Ценой жизни спасали любимых

Теракт в подмосковном "Крокусе" раскрыл имена настоящих героев. Видео © Telegram / SHOT

Невероятная история, к которой невозможно оставаться равнодушным. 25-летний инвалид-колясочник ценой собственной жизни спас девушку. Одним из погибших в теракте в "Крокус сити холле" оказался Максим Вербенин. Он был инвалидом и передвигался на коляске. На концерте оказался с возлюбленной Натальей, которую прикрыл своим телом.

"Эвакуационные выходы были без пандусов. Она села вниз и увидела, что стреляют. Ему в грудь выстрелили несколько раз, он упал из коляски прямо на неё", — рассказала мама Максима.

Несмотря на холод и усталость, стоят в очередях на донорство крови

Люди после теракта в "Крокус сити холле" помогают раненым и сдают кровь. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Уже в ранний час 23 марта, в субботу, выстроилась огромная очередь в Подмосковье в пункт приёма донорской крови. Люди понимают, что пострадавшим при теракте 22 марта предстоит много операций, поэтому хотят помочь не только им, но и медикам. Чтобы врачи не испытывали нехватку крови при переливании.

Таксисты и простые водители помогали людям бесплатно добраться домой

Таксисты во время и после теракта 22 марта 2024 года тоже внесли свой вклад и помогали, выступая добровольцами. Они не брали денег. Фото © ТАСС / Андрей Любимов

Один из популярных сервисов такси в ночь теракта понизил цены до нуля или одного рубля, помогая таким образом людям, оказавшимся недалеко от "Крокуса", попасть домой или отъехать на безопасное расстояние.

Также нашлось много волонтёров, кто помогал соотечественникам в тяжёлый момент. Таким оказался мужчина, рассказавший ТАСС, что "в "Крокус сити" было оцепление, поэтому кого-либо отвезти просто не было возможности. Я понял, что сейчас самое важное время — нужна помощь".

Жители ближайших домов около "Крокус сити холла" снабжали едой и одеждой

Теракт в "Крокусе" 22 марта 2024 года: страшное время, но люди не побоялись выйти и помочь пострадавшим. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Не остались в момент трагедии 22 марта и люди, живущие недалеко от концертного зала. Они самоотверженно выходили из квартир и приносили чистые вещи, тёплую одежду, еду и медикаменты.

"За ночь нам поступило более 100 сообщений от неравнодушных людей: предлагали жильё, питание, одежду. Мы благодарим всех за такое неравнодушие. Сплочённость и готовность прийти на помощь в сложное время — это очень важно и ценно", — написала в социальных сетях одна из волонтёров.

Люди помогали и работающим сотрудникам оперативных служб, по возможности снабжая их водой и провиантом.

Самоотверженно защищали не только любимых, но и незнакомцев

В результате теракта в "Крокус сити холле" погибло 133 человека. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Когда ещё никто не знал, что через пару минут концертный зал превратится в кровавую баню, безымянные герои реагировали на чужаков с автоматами и пытались предотвратить катастрофу.

Со слов фанатки группы "Пикник", как только появился один из террористов, на него накинулся парень, пытаясь обезоружить врага. "Молодой человек на него прыгнул. Я не видела, как он прыгнул, я просто видела, как он уже отнял у него автомат и прикладом его бил. Он просто дал нам возможность выйти всем через сцену, через запасной выход мы все выбежали на улицу. Очень много народу он спас", — рассказывает Елена в "Телеграме".

Теракт в Подмосковье закончился печально для злоумышленников — люди давали отпор, спасая себя и других. Фото © Telegram / SHOT

Побывавший в зоне теракта мужчина рассказал, как обезоружил одного из нападавших. Он находился в "Крокусе" со своей семьёй. В одно из помещений зашёл вооружённый преступник, который до этого уже убил много людей.

Перед тем как вновь открыть стрельбу, террорист решил перезарядить обойму. В этот момент на него и напал мужчина. Он отвёл автомат вниз и начал наносить удары по голове, тем самым обезвредив боевика. Так герой спас себя и десятки других людей, находившихся с ним в комнате. Тем не менее позже бандиту удалось сбежать.

Из дымящегося туалета людей "вывел ангел"

Теракт в Подмосковье 22 марта 2024 года: реальные истории пострадавших, но выживших. Видео © Telegram / SHOT

Удивительная история произошла, когда группа людей спряталась от преступников в уборной для инвалидов. Поскольку здание "Крокуса" горело, в туалет начал проникать дым. Спрятавшиеся начали задыхаться.

Но вдруг появился неизвестный герой — молодой парень, который смог найти выход из здания в кромешной темноте. Благодаря ему большинству спрятавшихся удалось спастись.

Российские звёзды помогают людям

Теракт в Подмосковье 22 марта 2024 года показал, кто из звёзд поддержал простой народ. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Многие представители отечественного бомонда не остались равнодушными и позаботились о своих соотечественниках: начали помогать людям не только словами, но и действиями. Например, певец Shaman предложил оплатить похороны каждого погибшего. Блогер Фрося поехала на место трагедии для помощи пострадавшим. Инстасамка пожертвовала в фонд помощи жертвам миллион рублей. Другие звёзды тоже финансово поддерживают соотечественников в это трудное время.

Россияне массово отправляют пожертвования

Из-за теракта в "Крокусе" россияне объединились. Фото © VK / Администрация городского округа Красногорск

Многие крупные банки и некоммерческие организации открыли сбор средств для помощи жертвам теракта. Россияне массово отправляют им деньги. Средства передадут лицам, пострадавшим в теракте, и их семьям.